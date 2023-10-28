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Лукашенко эпично опозорился со «знанием» географии

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  • 28.10.2023, 10:35
  • 13,440
Лукашенко эпично опозорился со «знанием» географии

Диктатор взялся было объяснять международную расстановку сил, но что-то пошло не так.

Выступая перед провластными «журналистами», диктатор Лукашенко в очередной раз озвучил идею «объединения технологичного Евросоюза с богатой ресурсами Россией».

«Они [политики стран Европы] к этому придут. Их народы заставят. Возьмите Словению сейчас, Венгрия занимает особую позицию», – заявил Лукашенко.

На самом деле, можно говорить об особой позиции Словакии, где недавно на выборах победила партия «Курс – социальная демократия», в которой сильны прокремлевские настроения, но никак не Словении. Лукашенко просто перепутал эти два государства.

В подобных случаях лукашенковские СМИ имеют обыкновение издеваться над руководителями государств, которые официальный Минск считает «недружественными», но здесь решили не заметить оплошность диктатора.

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