Израиль нанес самые мощные с начала войны удары по сектору Газа: видео атаки 28.10.2023, 10:42

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Фото: depositphotos

Истребители уничтожили сотни подземных объектов ХАМАС.

В ночь на субботу, 28 октября, сектор Газа пережил самые массированные и разрушительные бомбардировки за весь период войны.

Об этом сообщает обозреватель сайта «ХаАрец» Джеки Хури.

Атаки продолжались в восточной части сектора, особенно в районах северного участка от Джебалии до Бейт-Лахии и Бейт-Хануна, а также в районе Хан-Юниса.

Бригады «Иззедин аль-Кассам», военного крыла ХАМАС, сообщили о столкновениях с израильскими сухопутными войсками в двух местах внутри Сектора Газа: в Бейт-Хануне и в восточном Бурейдже.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари отметил, что после нескольких дней вылазок сухопутные атаки в Газе переходят на новый уровень.

В ночь на 28 октября истребители ВВС ЦАХАЛа также атаковали около 150 подземных целей на севере сектора Газы. В ходе атак были ликвидированы террористы ХАМАСа, уничтожены туннели террористов, их подземные «бункеры» и прочие объекты подземной террористической инфраструктуры.

Как заявил командир авиационного соединения воздушных операций бригадный генерал Гилад Кейнан, около ста истребителей уничтожили сотни объектов террористической организации ХАМАС. Он подчеркнул, что ВВС ЦАХАЛа действуют вместе с другими родами войск, чтобы выполнить главную задачу – уничтожить ХАМАС.

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