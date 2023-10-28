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В Новолукомле задержали католического священника

  • 28.10.2023, 10:49
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В Новолукомле задержали католического священника

Ксендз служит в костеле святой Марии Магдалины.

Молодой священник Николай Липский из Новолукомля в Чашникском районе был задержан и оштрафован за «экстремизм», пишет «Хрысціянская візія». Священник служит в костеле святой Марии Магдалины.

Два дня до суда его удерживали за решеткой, а после оштрафовали на 1 850 рублей за распространение «экстремистских материалов» в соцсетях. Его телефон был конфискован.

Священнику предъявили обвинения по ч.1 ст.24.23 и ч.2 ст.19.11 КоАП о несанкционированном пикетировании и распространении экстремистских материалов. Приговор озвучила судья Смирнова.

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