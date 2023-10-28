В Новолукомле задержали католического священника 28.10.2023, 10:49

2,232

Ксендз служит в костеле святой Марии Магдалины.

Молодой священник Николай Липский из Новолукомля в Чашникском районе был задержан и оштрафован за «экстремизм», пишет «Хрысціянская візія». Священник служит в костеле святой Марии Магдалины.

Два дня до суда его удерживали за решеткой, а после оштрафовали на 1 850 рублей за распространение «экстремистских материалов» в соцсетях. Его телефон был конфискован.

Священнику предъявили обвинения по ч.1 ст.24.23 и ч.2 ст.19.11 КоАП о несанкционированном пикетировании и распространении экстремистских материалов. Приговор озвучила судья Смирнова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».