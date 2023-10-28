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Стало известно, где в Беларуси запланировали «фильтрацию» водителей

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  • 28.10.2023, 11:02
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Стало известно, где в Беларуси запланировали «фильтрацию» водителей

ГАИ назвала трассы, которые «массированно» отработают до 29 октября.

В Госавтоинспекциях белорусских областей пообещали, что 27-29 октября не собираются отдыхать и пообещали усиленный контроль на некоторых трассах республиканского и международного значения. Где и что ждать?

В Гомельской области ГАИ пообещала с 27 по 29 октября массированную отработку автодорог республиканского назначения Р31 (Бобруйск — Мозырь — граница Украины) и Р30 (Гомель — Ветка — Чечерск — Ямно).

В планах Гомельской Госавтоиспекции: гласный, негласный и смешанный контроль, в том числе На автомобилях без характерной расцветки.

А вот Витебской области ГАИ решила «отработать» трассу М-3 (Минск- Витебск) в Бешенковичском, Докшицком, Витебском и Лепельском районах с 27 по 28 октября.

Ловить будут все, но усиленное внимание уделять «уязвимым» участника дорожного движения (пешеходам, например), а ещё пьяным водителям.

Тем временем, в Гродненской ГАИ признались, что устроили на дорогах «фильтр» без предупреждения. Улов составил — 90 зафиксированных административных правонарушений. Проверяли все: наличие техосмотра, исправность автомобилей, ремни безопасности и перевозку детей.

Не стоит радоваться, что вы не попались. В ГАИ Гродненской области пообещали, что «фильтры» устроят и в других районах области. А вот даты и время их проведения для кого-то станут сюрпризом.

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