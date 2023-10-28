В Бельгии избили пророссийского политика из Нидерландов 2 28.10.2023, 11:06

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Нападавший скандировал антифашисткие и антипутинские лозунги.

Пророссийский политик из Нидерландов, лидер партии FVD («Форум за демократию») Тьерри Боде ударил зонтиком по голове перед лекцией в бельгийском городе Гент

Об этом сообщает издание nu.nl.

«Тьерри Боде ударили по голове зонтиком в Бельгии в четверг вечером. Боде называет такие действия «просто ужасающими», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером в четверг, 26 октября, он прибыл в город Гент, чтобы прочесть студентам лекцию.

«В тот момент, когда Тьерри Боде прибыл в Гентский университет на лекцию, неизвестный ударил его по голове сложенным зонтиком», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Боде имеет большую шишку на голове. Однако его лекция все же состоялась, как и было запланировано.

Полицейские сразу задержали злоумышленника. При задержании он кричал: «Нет фашизму! Нет путинизму!».

В центре Гента вечером прошла мирная акция протеста, чтобы выразить свое недовольство приездом Боде. На митинге собралось около двадцати человек. Они были с украинскими флагами и держали в руках плакат с надписью «Нет русской военной пропаганде. Нет Тьерри Боде».

FVD («Форум за демократию») Боде является единственной партией в нидерландском парламенте, выступающей за налаживание отношений с Россией.

Следует отметить, что Боде часто критикуют за пророссийские взгляды. В свое время он возглавлял кампанию против Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

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