Белорусский дедушка с ружьем напугал лукашистов 1 28.10.2023, 11:57

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Пенсионер вышел поохотиться.

В Пинском районе задержали пожилого сельского жителя за демонстрацию «протестной символики». Он был на охоте в куртке с бело-красно-белой нашивкой. Пенсионер получил крупный штраф, сообщается в постановлении суда.

Инцидент произошел 1 октября. Как следует из протокола милиции, пенсионер провел «несанкционированное массовое мероприятие» около 9 часов утра в лесу.

«При проведении охоты на диких животных с целью выражения протеста против действующей власти, осуществлял одиночное пикетирование с использованием протестной символики, а именно, осуществлял охоту с эмблемой в виде бело-красно-белого флага на правом рукаве куртки», — говорится в протоколе.

Каким образом об этом узнали силовики, неясно. Возможно, кто-то вызвал на «нарушителя» милицию во время охоты или же передал его фото позже.

Суд состоялся 13 октября. Пожилой мужчина признал себя виновным. По ч. 1 ст. 24.23 КоАП ему назначили штраф в размере 40 базовых величин — 1480 рублей. Его мобильный телефон до момента уплаты взяли под арест.

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