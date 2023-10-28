Царев в последнем интервью предсказал свою ликвидацию 28.10.2023, 12:01

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Предатель ждал «украинского МОССАДа».

Бывший депутат Верховной Рады предатель Украины Олег Царев, вероятно, предчувствовал покушение на свою жизнь.

В своем последнем интервью он жаловался на появление в украинских спецслужбах аналога МОССАД, пишет dialog.ua.

Выступая в эфире российского ультраправого канала «Царьград» Царев рассказал о появлении в Украине нового законопроекта о разведке. Этот документ сильно напугал предателя.

«(В Украине - ред.) проголосовали (за) закон о разведке. Я тогда трубил во все трубы, давал интервью, рассказывал. Обратите внимание, что они в нем прописали… А они фактически создали МОССАД… Там прямо написано, что украинские спецслужбы не только могут, но и обязаны убивать врагов Украины за пределами Украины, где могут их настигнуть», - заявил Царев.

Вскоре на его жизнь было осуществлено покушение. Инцидент случился в оккупированной Ялте (Крым) в ночь на 27 октября в санатории, принадлежащем Цареву. Неизвестные дважды в него выстрелили. В итоге предатель в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. По последним данным, он в реанимации.

Украинские СМИ уверяют, что покушение на Царева - это якобы дело рук украинских спецслужб, точнее, СБУ.

Однако ведомство официально не спешит подтверждать свою причастность к происшествию.

Стоит также уточнить, что в последнее время Царев стал неудобен путинскому режиму. После того, как стал очевиден провал «спецоперации» в Украине, он позволял себе весьма дерзкие заявления в адрес оккупантов: обвинял Кремль в кровопролитии, «кадыровцев» в мародерстве на оккупированных территоиях, а российскую армию в слабости.

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