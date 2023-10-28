ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники в Донецкой области 28.10.2023, 12:10

Оккупанты пытались прорваться на позиции 5-й отдельной штурмовой бригады.

Российские оккупанты пытались прорваться на позиции бойцов 5-й отдельной штурмовой бригады в районе населенного пункта Клищиевка, Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Враг пошел на штурм украинских позиций колонной бронетехники, но благодаря слаженным действиям бойцов ВСУ бронегруппа противника была уничтожена.

Как отмечают сами бойцы, за каждой единицей уничтоженной техники врага стоит кропотливая работа наших профессиональных артиллеристов, операторов БПЛА и наводчиков, которые ежедневно рискуя жизнью приближают победу.

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