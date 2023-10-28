закрыть
28 октября 2023, суббота, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники в Донецкой области

  • 28.10.2023, 12:10
ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники в Донецкой области

Оккупанты пытались прорваться на позиции 5-й отдельной штурмовой бригады.

Российские оккупанты пытались прорваться на позиции бойцов 5-й отдельной штурмовой бригады в районе населенного пункта Клищиевка, Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Враг пошел на штурм украинских позиций колонной бронетехники, но благодаря слаженным действиям бойцов ВСУ бронегруппа противника была уничтожена.

Как отмечают сами бойцы, за каждой единицей уничтоженной техники врага стоит кропотливая работа наших профессиональных артиллеристов, операторов БПЛА и наводчиков, которые ежедневно рискуя жизнью приближают победу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин