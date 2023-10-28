«Вам не нужно иметь румына в роду, чтобы получить паспорт» 8 28.10.2023, 12:19

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Журналисты провели эксперимент с компаниями, предлагающими белорусам легализоваться в ЕС.

Журналист издания MOST под видом потенциального заказчика связался с некоторыми из компаний, которые «находят» несуществующие польские корни и предлагают другие «платные» способы легализоваться в ЕС.

«Можете приехать к нам в офис в Бухаресте или в Минске»

Многие из компаний, которые занимаются поиском несуществующих польских корней, имеют центральные офисы в румынском Бухаресте. Дело в том, что одно из основных направлений их деятельности — это поиск документов-оснований для репатриации в Румынию. Такую услугу консультанты обязательно предложат во время предварительной беседы.

Что касается карты поляка, то в начале разговора консультанты интересуются, где человек проживает, зачем ему нужен документ о принадлежности к польской национальности, известно ли ему что-то о польских предках в роду и какой у него уровень владения польским языком.

Также представители компаний советуют подаваться на карту поляка в посольстве, которое находится в Болгарии.

— Если подаваться на карту поляка в польском ужонде, то нужно учитывать, что там будет играть роль человеческий фактор. Готовиться нужно основательно. Задают каверзные вопросы. Из последнего, что я знаю, у наших клиентов спрашивали рецепт журека, а еще, о том, почему на гербе Варшавы изображена русалка. Ваша задача — успешно пройти собеседование и получить карту поляка, поэтому мы советуем проходить такое собеседование в Болгарии. Там задают меньше всего вопросов, туда легче записаться, меньше загруженность. И там не требуется местный ВНЖ, — делится информацией консультант.

Представитель одной компании заверил, что у 85% их клиентов нет польских корней. Но он дает стопроцентную гарантию, что документы «найдутся». Чтобы начать работу, требуется заполнить анкету и семейное древо. Также заключается договор на румынском и русском языках.

— Мы можем работать и дистанционно. Но если хотите, можете приехать к нам в офис в Бухаресте или в Минске. Есть еще офис на Кипре, но из Польши туда нет смысла лететь.

У многих подобных компаний открыты представительства в Беларуси, Украине и России.

«Ваш дедушка ведь мог выехать на время из Беларуси, верно?»

Подобные компании, по их словам, работают с людьми из польских общин в различных странах: в Беларуси, Украине. Именно они помогают в том, чтобы «найти» основания для документа, который бы подтверждал польскую национальность предка.

— Бывает по-разному, — рассказывает один из консультантов, — такими документами могут быть измененные свидетельства о рождении. Допустим, человек скрывал свою национальность, когда стал гражданином СССР после присоединения польских земель, чтобы не попасть под репрессии, чтобы его не сослали в Сибирь или еще куда-то. Можно также «доказать», что человек служил в польской армии. Всем этим занимаются люди в польских меньшинствах. На самом деле, они к нам и клиентов направляют.

Еще один сотрудник поясняет, что после присоединения восточных польских земель к СССР, у многих местных жителей не было документов, или они их потеряли. И когда приходило время оформлять советские документы, данные туда вносились «со слов». Именно это и «подтверждают» люди из меньшинств, а уже на этом основании ЗАГСы выдают свидетельства.

— Мы работаем через общины, но потом через ЗАГСы, потому что документ должен быть выдан именно ЗАГСом. С Беларусью, в этом плане, сложно, поэтому мы работаем, в основном с органами Украины и Молдовы, иногда России. Ваш предок ведь мог переехать из Беларуси на время на территорию этих стран, верно? Поэтому в таком документе будет сказано, что он какой-то период находился там и что у него польская национальность.

«Вам не нужно иметь румына в роду, чтобы получить паспорт»

После разговора о карте поляка обязательно озвучивается альтернативное предложение — получение паспорта Болгарии или Румынии. Упор делается на последнюю страну, так как там репатриация проще и происходит по территориальному признаку.

— Вам не нужно иметь румына в роду, чтобы получить паспорт, достаточно доказать, что ваши дедушки и бабушки находились на территории Королевства Румыния с 1918 по 1940 год. В то время в его состав входила Молдова, а также часть Черновицкой и Одесской областей Украины. В 1940-м эти земли у румын отобрал СССР. Поэтому сейчас люди, которые там родились, жили, или вели какую-либо деятельность с 1918 по 1940 год имеют право возобновить румынское гражданство.

Чтобы получить основания для румынского паспорта, специалисты обращаются с запросом в молдавские или украинские архивы. И там обязательно должны «найтись» документы, которые подтвердят, что предок какое-то время жил на нужных территориях.

— Почему ваш дедушка не мог какое-то короткое время до 1940 года или во время войны находиться на нужных территориях? Они не так уж и далеко от Беларуси. Также нам на руку играет то, что вы сказали, что о ваших дедушках и бабушках вы не нашли сведений в архивах. Чем меньше такой информации, тем легче доказать, что они были на нужной нам территории.

Сколько стоит

По словам представителей компаний, «поиск» документов для карты поляка занимает несколько недель, максимум месяц. Стоимость от 2100 до 2500 евро. Если в «пакет» добавить оформление ВНЖ, то цена вырастет до 4 тысяч евро.

За румынский паспорт придется отдать 4,5 тысячи евро. Оплата вносится тремя частями. Вся процедура — от оформления договора до присяги — занимает 12-18 месяцев.

— На подаче документов в органы Румынии вы будете в сопровождении нашего юриста. Вам не придется общаться с чиновниками, все переговоры будет вести наш юрист. Второй раз вы приезжаете для получения паспорта и произнесения присяги. Это коллективное мероприятие. Там будет человек 30-40, таких же, как и вы. Каждый по очереди выходит к трибуне, произносит присягу, а потом звучит гимн.

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