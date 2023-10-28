Вслед за главой воздушной группировки Израиль уничтожил командующего ВМС ХАМАСа 28.10.2023, 12:26

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Он командовал попыткой военно-морского вторжения, которая была сорвана израильскими военными.

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по командующему военно-морских сил ХАМАСа в бригаде cектора Газа Ратибу Абу Цахибану.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Как отмечает пресс-служба, Цахибан планировал, а также командовал попыткой военно-морского проникновения, которая была сорвана израильскими военными.

«Кроме того, военнослужащие ВМС Израиля и ЦАХАЛа оказали поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛа и нанесли удары по многочисленным объектам террора ХАМАСа с воздуха и моря. Среди этих целей были наблюдательные посты, пусковые установки противотанковых ракет и военный городок», - добавляют в Вооруженных силах Израиля.

Сегодня, 28 октября, стало известно о ликвидации главы воздушной группировки ХАМАС Асема Абу Ракаби. ЦАХАЛ показал видео авиаудара.

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