Вслед за главой воздушной группировки Израиль уничтожил командующего ВМС ХАМАСа
- 28.10.2023, 12:26
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Он командовал попыткой военно-морского вторжения, которая была сорвана израильскими военными.
Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по командующему военно-морских сил ХАМАСа в бригаде cектора Газа Ратибу Абу Цахибану.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Как отмечает пресс-служба, Цахибан планировал, а также командовал попыткой военно-морского проникновения, которая была сорвана израильскими военными.
«Кроме того, военнослужащие ВМС Израиля и ЦАХАЛа оказали поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛа и нанесли удары по многочисленным объектам террора ХАМАСа с воздуха и моря. Среди этих целей были наблюдательные посты, пусковые установки противотанковых ракет и военный городок», - добавляют в Вооруженных силах Израиля.
Сегодня, 28 октября, стало известно о ликвидации главы воздушной группировки ХАМАС Асема Абу Ракаби. ЦАХАЛ показал видео авиаудара.