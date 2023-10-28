Синоптики удивили прогнозом погоды в Беларуси на последние дни октября 28.10.2023, 12:33

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В понедельник станет теплее.

Синоптики поделились прогнозом погоды в Беларуси на последние дни октября.

В воскресенье ночью и утром местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Днем по западу страны кратковременные дожди. На дорогах местами гололедица.

Ночью -3..+3°С, по юго-западу Беларуси до +6°С, максимальная днем составит от 0°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу. В Минске +4°С.

30 октября, в понедельник, облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, ночью и утром с мокрым снегом. Ночью будет от -3°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу Беларуси, максимальная днем составит от +9°С по северу до +18°С по юго-западу. В Минске +13°С.

31 октября кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный порывистый.

Ночью +4..+ 11°С, максимальная днем будет от + 9°С по северу до +18°С по югу страны. В Минске +11°С.

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