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«Совпадение?! Не думаю!»

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 28.10.2023, 12:46
  • 11,164
«Совпадение?! Не думаю!»

Пропагандист Соловьев попал в ловушку.

В Крыму совершено покушение на Олега Царева, бывшего украинского политика, перешедшего на сторону Путина. В Царева дважды стреляли, сейчас он я тяжелом состоянии в больнице.

Олег Царев – персонаж достаточно яркий, но из далекого прошлого – из 2014-го года. Попытки вернуть его в политику на занятой после 24 февраля территории Украины показали лишь то, что Царев – это далекое ретро. Из того же времени, что Янукович, Азаров и какая-нибудь Поклонская.

И вот покушение на Царева, после которого ФСБ возбудило дело по статье о «посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля».

Мы не представляем, кому и для чего нужно было покушаться на Царева. Мир спецслужб странен. Но есть, кажется, один персонаж, который может пролить свет. Это пропагандист Владимир Соловьев. Он в предыдущие годы выступал, пожалуй, что с завуалированными угрозами в адрес Олега Царева. Как любит говорить соратник Соловьева по пропагандистскому цеху: «Совпадение?! Не думаю!»

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