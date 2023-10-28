Первокурсника московского института из Беларуси арестовали за бело-красно-белый флаг 7 28.10.2023, 12:52

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На него донес сотрудник ВУЗа.

Первокурсника Московского института электронной техники из Беларуси Даниила В. арестовали за бело-красно-белый флаг на обложке студенческого билета и оштрафовали за фразу «Слава Украине», пишет «Осторожно новости!».

По информации ресурса, на 18-летнего студента донес сотрудник университета, отвечающий за мобилизационную подготовку.

Сообщается, что 15 сентября Даниил в аудитории зеленоградского МИЭТ во время занятия якобы заявил, что граждане и правительство РФ являются террористами, в отличие от украинцев, и произнес «Слава Украине». О высказываниях молодого человека узнал начальник «второго отдела» вуза Фарид Абдуллин, который обратился с заявлением в полицию.

24 октября парня задержали на проходной института. У студента при себе был пропуск в обложке с бело-красно-белым флагом. Полицейские заявили, что он является символикой полка Калиновского, который якобы связан с Легионом «Свобода России». Молодого человека арестовали за обложку на 5 суток. В суде пояснили, что он показывал пропуск во время поездок на электричке в университет, чем пропагандировал экстремизм. По второму делу — за фразу «Слава Украине» — суд оштрафовал его на 35 тысяч российских рублей (более 1 тысячи белорусских).

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