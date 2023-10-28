Двойники Путина и самая опасная женщина России 2 Александр Кирш

28.10.2023, 13:04

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С кем теперь будут разговаривать иностранные дипломаты?

Как сообщает The Sun, японские ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали лицо, голос, движения и походку Путина в разных ситуациях и выяснили, что разница между его вариантами настолько велика, что совпадение иногда чуть превышает 50 процентов, а такое, если человек тот же самый, невозможно.

И это уже не просто размышления о часах не на «привычной» руке или неожиданных объятиях без 30-дневного карантина или 30-метрового стола, это уже НАУКА.

С кем же разговаривают уважаемые иностранцы, кто с ними подписывает соглашения, какая у этих бумаг юридическая сила? И было ли что-то похожее вообще в мировой истории после средневековья?

Сейчас наиболее опасная женщина «Мордора» — руководитель его Центробанка. Финансовый мозг «Оркостана». Дама без преувеличения гениальная, но работающая на дьявола. Делает для него возможное и невозможное. Без нее доллар стоил бы не около 100 рублей, а, как минимум, около 1000.

Ее зовут Набиуллина-Сахипзадовна. В воскресенье ей 60. Лучший подарок к юбилею — освободить ее от ее страны.

Александр Кирш, obozrevatel.com

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