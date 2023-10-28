Двойники Путина и самая опасная женщина России2
- Александр Кирш
- 28.10.2023, 13:04
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С кем теперь будут разговаривать иностранные дипломаты?
Как сообщает The Sun, японские ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали лицо, голос, движения и походку Путина в разных ситуациях и выяснили, что разница между его вариантами настолько велика, что совпадение иногда чуть превышает 50 процентов, а такое, если человек тот же самый, невозможно.
И это уже не просто размышления о часах не на «привычной» руке или неожиданных объятиях без 30-дневного карантина или 30-метрового стола, это уже НАУКА.
С кем же разговаривают уважаемые иностранцы, кто с ними подписывает соглашения, какая у этих бумаг юридическая сила? И было ли что-то похожее вообще в мировой истории после средневековья?
Сейчас наиболее опасная женщина «Мордора» — руководитель его Центробанка. Финансовый мозг «Оркостана». Дама без преувеличения гениальная, но работающая на дьявола. Делает для него возможное и невозможное. Без нее доллар стоил бы не около 100 рублей, а, как минимум, около 1000.
Ее зовут Набиуллина-Сахипзадовна. В воскресенье ей 60. Лучший подарок к юбилею — освободить ее от ее страны.
Александр Кирш, obozrevatel.com