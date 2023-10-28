Атакованы сотни целей с земли и воздуха: армия Израиля рассказала об операции в Газе 28.10.2023, 13:40

2,144

Израильские войска продолжают бои на территории сектора.

Израильские военные уничтожили боевые туннели и другую подземную инфраструктуру террористов.

В ночь на субботу, 28 октября, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели ночной рейд на территории сектора Газа, введя свои сухопутные и бронетансковые войска. Израильские военные атаковали объекты террористов с земли и воздуха, сообщает cursorinfo.co.il.

В ЦАХАЛе отметили, что среди израильских военнослужащих в результате боевых действий пострадавших нет.

За ночь они нанесли сотни ударов по инфраструктуре боевиков на севере сектора Газа.

В ходе атаки были уничтожены боевые туннели и подземные помещения, а также ликвидированы несколько террористов. Всего солдатами поражено около 150 вражеских целей.

На данный момент силы Армии обороны Израиля еще находятся на территории Газы и продолжают наносить удары. В сети опубликовали видео, на котором можно услышать работу ЦАХАЛа.

Кроме того, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала официальное видео о действиях сухопутных сил ЦАХАЛа в секторе Газа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».