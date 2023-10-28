Атакованы сотни целей с земли и воздуха: армия Израиля рассказала об операции в Газе
- 28.10.2023, 13:40
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Израильские войска продолжают бои на территории сектора.
Израильские военные уничтожили боевые туннели и другую подземную инфраструктуру террористов.
В ночь на субботу, 28 октября, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели ночной рейд на территории сектора Газа, введя свои сухопутные и бронетансковые войска. Израильские военные атаковали объекты террористов с земли и воздуха, сообщает cursorinfo.co.il.
В ЦАХАЛе отметили, что среди израильских военнослужащих в результате боевых действий пострадавших нет.
За ночь они нанесли сотни ударов по инфраструктуре боевиков на севере сектора Газа.
В ходе атаки были уничтожены боевые туннели и подземные помещения, а также ликвидированы несколько террористов. Всего солдатами поражено около 150 вражеских целей.
На данный момент силы Армии обороны Израиля еще находятся на территории Газы и продолжают наносить удары. В сети опубликовали видео, на котором можно услышать работу ЦАХАЛа.
Кроме того, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала официальное видео о действиях сухопутных сил ЦАХАЛа в секторе Газа.