Сколько рублей тратит на жизнь белорус в день? 28.10.2023, 13:44

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Ежедневные расходы в стране растут.

Ежедневные расходы белорусов растут, пишет ресурс «Вашы грошы».

Обновленные данные от Белстата говорят, что с января по сентябрь однодневный розничный товарооборот в Беларуси составил 22 рубля на человека. Месяцем раннее эта цифра составляла 21,8 рубля.

Таким образом, рост ежедневных расходов за месяц составил около 1%, тогда как по официальным данным в сентябре рост цен составил 0,7% к предыдущему месяцу.

Из этих данных следует, что за год ежедневные расходы белорусов выросли на 10%. Это при росте цен на 2% и увеличении реальных доходов на 5%.

Выходит, или беларусы стали более активно расходовать повышенные заработки, или меньше сберегать, или статистика инфляции и доходов недостаточно отражает реальное положение дел. Вероятнее всего, что каждый из этих факторов сыграл свою роль.

В начале августа 2023 года были утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Сейчас это 364 рублей 40 копеек в месяц.

На сколько хватит среднестатистическому белорусу такой суммы, если расходовать ее с учетом величины среднего товарооборота?

Если буквально разделить одно на другое, мы получим число дней, на сколько хватит бюджета прожиточного минимума при среднем расходовании. Получается неполных 17 дней.

Выходит, чтобы выжить на БПМ, нужно почти вдвое урезать ежедневные траты относительно средних по стране.

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