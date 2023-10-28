Эйдман рассказал, как долго в России смогут скрывать смерть Путина 28.10.2023, 13:54

5,074

Такие случаи уже бывали на постсоветском пространстве.

26 октября в российских Telegram-каналах стали распространять новые сведения о смерти главы РФ Владимира Путина. На этот раз он якобы умер вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае и в России «начинается переворот».

В интервью «Главреду» российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал, кому выгодны слухи о смерти Путина, кто может стать его преемником и что станет реальной причиной гибели диктатора.

— С чем связана новая волна разговоров о состоянии здоровья Путина?

— Есть разные причины. Некоторые люди пытаются на этом хайповать (я имею в виду известных распространителей этих слухов), тем самым привлекая внимание к себе и увеличивая посещаемость ресурсов.

Но эти слухи, конечно, полный бред – обсуждать тут совершенно нечего. Ничего экстраординарного с Путиным не происходит – он находится в своем обычном состоянии. К сожалению, он не смертельно болен и не умер, а вооружен и очень опасен.

С политической точки зрения российские спецслужбы такие слухи тоже поддерживают и в значительной степени инициируют, внедряя их в информационное поле через своих инфлюенсеров. Потому что преступнику выгоднее, если окружающие считают, что он уже на ладан дышит, кругом одни двойники, а потому ловить и обезвреживать его бессмысленно. Такой месседж посылают, прежде всего, западным спецслужбам и различным противникам Путина в олигархате и других структурах, которые теоретически могли бы его устранить путем покушений и заговоров.

— По аналогии со Сталиным и другими диктаторами в российской власти, о смерти диктатора долго не сообщают. Если гипотетически с Путиным что-то случается, могут ли проявиться какие-то косвенные признаки, по которым будет понятно, что он действительно умер?

— Даже не знаю. Если Путин умрет, то не думаю, что его смерть будут долго скрывать – возможно, сутки или двое. Кстати, смерть Сталина долго не скрывали – если мне не изменяет память, несколько суток не сообщали об инсульте, но о смерти сообщили гораздо раньше. Безусловно, такие случаи бывали и на постсоветском пространстве. Например, в Азербайджане была мутная история со смертью Гейдара Алиева, в Узбекистане со смертью Ислама Керимова, о которой тоже долго не сообщалось. Я не буду фантазировать, по каким признакам можно понять, когда Путин умрет.

— Вот ранее, когда такое происходило, то включали «Лебединое озеро». Возможно ли сейчас что-то подобное?

— Может быть и такое. Но как я уже говорил, это не долго будут скрывать. Условно в тот же день, когда объявят о смерти Путина, с утра могут быть какие-то изменения в программе и включат какую-то трагическую музыку, чтобы постепенно подготовить людей, пока верхушка решит свои вопросы. Но это не может длиться долго, чтобы неделю по российскому телевидению были отменены все программы, играл вальс Шопена с утра до вечера, а о смерти Путина не объявляют. Такое может происходить в рамках одного дня.

— То есть все эти слухи про двойников – неправда?

— Это все чепуха, которую вообще не стоит обсуждать.

— Вы сказали, что сообщение о смерти Путина могут придержать, чтобы решить какие-то свои дела. О чем может идти речь, и кто может его заменить?

— Согласно Конституции РФ, после Путина должен быть премьер-министр Мишустин. Но я не думаю, что у Путина есть тайный преемник.

— Если действительно Путин умрет, как это повлияет на продолжение войны в Украине?

— Факт смерти тирана, если он до этого досидит в своем кресле, изменит очень многое. Потому что режим в России абсолютно персоналистский, все завязано на воле одного человека. И его уход из жизни приведет к капитальным изменениям, как всегда было в истории России.

Так было после смерти Николая I, Сталина и даже Брежнева. Трудно сказать, с какой скоростью, но изменится всё. И я уверен, что ни один преемник Путина не будет продолжать его совершенно безумную, абсолютно не нужную никому, кроме сумасшедшего диктатора войну против Украины. Все будут пытаться, во-первых, прекратить войну, и во-вторых, договариваться с Западом о каких-то новых условиях взаимоотношений.

— Как долго Путин может оставаться у власти?

— Я надеюсь, что ему недолго осталось. Но он уйдет не в результате демократических процедур – его уничтожат поражение в войне против Украины и последующий неизбежный крах его режима. И в процессе поражения в войне своя же верхушка его устранит, чтобы все на него свалить и снова пытаться договариваться с Западом о постпутинских условиях сотрудничества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».