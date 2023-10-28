Генерал СБУ: Кремль нервничает 28.10.2023, 14:44

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Украина получила уникальные возможности.

Кремль нервничает, но не столько из-за ракет ATACMS, сколько из-за того, что продолжается поставка вооружения Украине. Об этом во время чата на «Главреде» рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

«Как говорят в России, «Украину продолжают накачивать оружием». Да, накачивают – а что делать, если Россия не останавливается? Если в Кремле надеются, что Украину бросят на произвол судьбы, то зря, потому что никто этого не будет делать. Ведь сейчас стоит принципиальный вопрос о том, что Украина не должна проиграть войну. Впрочем, не знаю, принято ли решение о том, что мы должны ее выиграть. Но мы сами для себя приняли соответствующее решение, поэтому должны одержать победу», - сказал Ягун.

Как отметил генерал-майор, Кремль может психовать, ему может это не нравиться, но Украина получает все больше и больше возможностей противостоять России и отвечать ей адекватно.

«Кроме того, параллельно с получением военной помощи от наших союзников мы и сами работаем. В частности, у нас появляются ракеты, и шаг этих ракет даже больше 1 тысячи километров, заряд достигает 300 кг. То есть мы реально можем достать те объекты, которые расположены вглубине территории России. Последняя информация о ракете, которая обладает большим зарядом, может лететь на огромной высоте – до 3300 км, очень радует. Конечно, я понимаю, что это экспериментальная вещь, и ее нужно доработать, но если мы ее доделаем и будем испытывать на России, хуже от этого она не станет», - подчеркнул Ягун.

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