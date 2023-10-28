«Охрана окаменела, доктор икает» 2 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

28.10.2023, 14:55

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Двойник Василич погрузился в чтение книг о русской революции.

Охрана окаменела, доктор икает. Ну я их всех расфасовал, разослал по местам. Этих ослов, поставивших государство на грань потери управления, отправил спать. Звякнул Пескову, чтобы тот быстро выпустил опровержение. И страна пошла по накатанной, опять встала в колею.

Владимирыч только дух перевел и поправил галстук.

- Устал ты, дорогой – сказал ему Василич, - нервничаешь не по делу, иди лучше к своим картам, генералам, Медведеву в кожаной кожуре, занимайся, так сказать, войной, а я, на этой половине дворца, буду миром править. Поступим мы с тобой по-толстовски. Разделимся. Ты – один «том», я другой. Возьми вот «Красную шапочку». Ох, и сильные конфеты!

Владимирыч пожал любимому двойнику руку и весьма довольный, отправился по делам.

Василич вернулся в кресло, отпил чай и погрузился в чтение книги о русской революции. Встали перед ним далекие картины. Катилась на страницах «в февральскую грязь» императорская корона, Ленин рвался в Россию, гнил фронт, кипели тыловые батальоны, Милюков щурился в думский зал.

Тихо шептались по углам комнаты таинственные тени, за окнами ревела, свистела буря. Думал Василич, подперев щеку рукой, что плывет Кремль, словно корабль, посреди бури и взметается, встает над ним девятый вал, от которого нет спасения. Разобьет он доски, разметает огромную постройку, как когда-то «тяжелую, как броненосец в доке» Российскую империю.

- Мандельштам, это слова Мандельштама – улыбнувшись произнес Василич, снова погружаясь в книгу.

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