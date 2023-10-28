закрыть
28 октября 2023, суббота, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Киеве ураган снес базу «Динамо» и валит деревья на авто и киоски с людьми

4
  • 28.10.2023, 15:03
  • 4,540
В Киеве ураган снес базу «Динамо» и валит деревья на авто и киоски с людьми

Последствия штормовой погоды показали на фото и видео.

Во многих областях Украины в субботу, 28 октября, наблюдается штормовая погода: порывы ветра достигают 25−28 м/с. В частности в Киеве из-за непогоды погибли два человека, повреждены дома и авто.

Сайт nv.ua собрал фото и видео штормовой погоды в столице.

Шквальный ветер вырывает деревья с корнями. Во многих районах деревья попадали на припаркованные во дворах машины.

База клуба «Динамо» в Конча-Заспе пострадала от шторма, который бушует в Украине. Стихия повалила забор возле одного из полей спорткомплекса под Киевом.

На видео, которое запечатлели очевидцы, видно, что непогоды разломала конструкцию, предназначенную для защиты от случайных вылетов мяча на трассу. Высокий забор не выдержал порывов ветра и лег на газон.

В Соломенском районе Киева на улице Героев Севастополя во время сильного ветра дерево упало на киоск.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Реальный Киев».

В сообщении говорится, что там были люди. На видео видно, что дерево вырвало с корнями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин