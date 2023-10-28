В Киеве ураган снес базу «Динамо» и валит деревья на авто и киоски с людьми 4 28.10.2023, 15:03

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Последствия штормовой погоды показали на фото и видео.

Во многих областях Украины в субботу, 28 октября, наблюдается штормовая погода: порывы ветра достигают 25−28 м/с. В частности в Киеве из-за непогоды погибли два человека, повреждены дома и авто.

Сайт nv.ua собрал фото и видео штормовой погоды в столице.

Шквальный ветер вырывает деревья с корнями. Во многих районах деревья попадали на припаркованные во дворах машины.

База клуба «Динамо» в Конча-Заспе пострадала от шторма, который бушует в Украине. Стихия повалила забор возле одного из полей спорткомплекса под Киевом.

На видео, которое запечатлели очевидцы, видно, что непогоды разломала конструкцию, предназначенную для защиты от случайных вылетов мяча на трассу. Высокий забор не выдержал порывов ветра и лег на газон.

В Соломенском районе Киева на улице Героев Севастополя во время сильного ветра дерево упало на киоск.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Реальный Киев».

На вулиці Героїв Севастополя у Києві дерево впало на кіоск, в якому знаходилися люди pic.twitter.com/tEo7D4ZuNS — NV (@tweetsNV) October 28, 2023

В сообщении говорится, что там были люди. На видео видно, что дерево вырвало с корнями.

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