«Перекрыли улицу и за несколько часов добились своего» 1 28.10.2023, 15:13

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Фото: Belsat

История четырех успешных забастовок в Беларуси.

Издание «Медиазона» рассказало, как больше 30 лет назад в Беларуси рабочие сопротивлялись государству — и у них получалось. Стачки, голодовки, цеховая солидарность в историях участников забастовок шахтеров, заводчан и даже железнодрожников.

В октябре 2020 года демсилы призвали белорусов к национальной забастовке, до этого рабочие некоторых заводов создавали стачкомы и уходили в одиночные забастовки. Все это — в ответ на сфальсифицированные президентские выборы и насилие над протестующими со стороны милиции. Но в итоге страну охватил новый виток репрессий.

В истории Беларуси, незадолго до развала СССР, был успешный пример забастовок. Тогда власти хоть и частично, но прислушались к заводчанам, а милиция не разгоняла протестующих.

Перекрыли улицу и за несколько часов добились своего. Гродно

В апреле 1991 года в Гродно на протест вышли рабочие завода автомобильных агрегатов. Участник стачки Леонид рассказывает, что «заводчане готовы были отреагировать — на Чернобыль, на Афганистан, на пустые полки».

«Уже тогда видели, что что качественная продукция, которая делалась в Беларуси, вся полностью уходила в Россию. Люди думали, что самим в своем доме — оно как-то лучше, и надежнее», — говорит он. Сейчас Леонид на пенсии, а 32 года назад работал на агрегатах, был активным участником стачки, а потом и инициатором создания независимого профсоюза.

В то время люди были готовы выйти на улицу в любой момент — недовольство накапливалось, говорит Леонид. Небольшие зарплаты на заводе автоагрегатов выплачивались с задержками, иногда рабочим предлагали взять зарплату продукцией, например — амортизаторами (и самим «как-то договориться и где-то их продать»).

Последней каплей стала павловская денежная реформа (названная по фамилии премьер-министра СССР Валентина Павлова). Власти СССР изъяли из оборота купюры 50 и 100 рублей. На обмен старых денег на новые дали всего три дня (при этом обменять можно было не более 1000 рублей). На фоне реформы многие лишились сбережений, а цены выросли. Власти обещали рабочим компенсационные выплаты, однако как минимум на заводе автоагрегатов рабочие их не получили.

Забастовка рабочих завода автоагрегатов в Гродно, апрель 1991. Фото: из личного архива Анатолия Хацько / ru.hrodna.life

По словам Леонида, люди обсуждали новости в цехах и решили выйти на протест на территории предприятия и вызвать на разговор директора.

«Говорили с ним про зарплаты, компенсации, цены и про то, что самое время было бы уже менять форму управления предприятием — тогда много где уже шла речь о приватизации или об аренде завода. Директор ответил — «при мне такого не будет, хозяин должен быть один».

В ответ на это рабочие перекрыли улицу Курчатова.

«Пропускали только машины молокозавода и хлебозавода, которые рядом были. То есть машины, которые нужны для жизнеобеспечения города. Троллейбусы, автобусы, грузовые машины — ничего не ходило. Туда быстро приехала администрация города, милиция. Но никто не вмешивался особо, потому что уже шел процесс массовый. Они сами не знали, что делать. Ходили, разговаривали с людьми, к чему-то прислушивались», — вспоминает Леонид.

«В милиции никто не рискнул пойти в конфронтацию с рабочим классом»

Сначала рабочие требовали выплат, потом перешли к околополитическим требованиям, например — вывести с территории предприятия парткомы.

«Все тогда уже понимали, что так быть не должно, что должна быть многопартийная система, а руководить на предприятии должны те, кто имеет прямо отношение к производству, а не к партии».

Сотрудников автоагрегатов поддержали коллеги с других предприятий. Несколько сотен рабочих с завода торгового машиностроения пришли на проходную агрегатов в знак солидарности, а на улице к ним присоединились коллеги с завода автомагнитол и токарных патронов.

Чтобы добиться своего, длительной забастовки на автоагрегатах не понадобилось: за несколько часов, пока завод не работал, власти уже были готовы идти на переговоры с рабочими. В итоге на заводе создали стачечный комитет, который установил сроки для всех выплат — зарплаты и компенсации. Позже на предприятии заработал независимый профсоюз, который еще долгое время решал проблемы работников.

«По всей стране все уже тогда чего-то ожидали, и в милиции никто не рискнул пойти в конфронтацию с большим количеством людей, тем более — с рабочим классом. Повсеместно уже были сигналы — тут, там люди выступали. В Солигорске уже вовсю бастовали шахтеры», — говорит Леонид.

Голодовка на «Беларуськалии» и шествие до Минска. Солигорск

Среди участников шахтерской забастовки в Солигорске был электрослесарь на руднике третьего рудоуправления Сергей Черкасов. Работа шахтеров в то время — тяжелая, опасная, малооплачиваемая и потому не престижная, говорит он. Работники шахт уже несколько раз выходили на локальные протесты — в знак солидарности с коллегами из Украины, России, Казахстана, — и по внутренним причинам.

«Например, случилась авария, не было в шахтах воды. А без воды там невозможно просто. Ну и люди в шахту не пошли, пока из города на машинах не подвезли воду», — рассказывает Сергей.

В апреле 1991 года шахтеры с «Беларуськалия» вышли на площадь Ленина. В первую очередь горняки требовали подписать с ними тарифное соглашение (что повлияло бы на уровень зарплаты) и коллективный договор. Тогда на предприятии появился стачечный комитет, координировавший действия рабочих.

«Автобусный парк нам тогда помог: чтобы быстрее доставить людей на площадь, за нами прямо на рудники приехали автобусы. Я тогда вот именно так и попал на площадь», — вспоминает Черкасов.

Протесты на предприятии были затяжными. Через некоторое время часть рабочих решилась на крайние меры — объявила голодовку. Рабочие легли на пол в фойе.

Шахтеры на центральной площади Солигорска. Фотохроника ТАСС

«Администрация ходила на работу и отворачивалась от нас, проходя мимо. Некоторые носили нам воду, спальные мешки, раскладушки. Подсказывали как правильно голодать, чтобы не навредить себе. Жены двух голодающих пошли на прием к гендиректору с требованием уйти с поста. Он им ответил: «Да никогда!». Он подходил к нам и просто смеялся над нами, он лично мне сказал: «Королев, да ничего у тебя не выйдет!» Я тогда ему ответил: «Ну что ж, придется умереть!», так как настрой был очень серьезный», — вспоминал один из голодавших шахтеров Александр Королев в книге «НПГБ.Сборник материалов по истории Независимого профсоюза горняков Беларуси».

Кроме голодовки шахтеры организовали шествие — пошли пешком из Солигорска в Минск, чтобы и там озвучить свои требования. Рабочие добились своего: с ними подписали временное соглашение, коллективный договор и тарифное соглашение. Зарплату подняли в несколько раз.

Во время забастовки предприятие полностью не останавливало работу, говорит Черкасов: «Шахтное производство таково: если забой стоит, то через некоторое время он будет просто потерян. Тогда стачком принял решение, что периодически люди в шахту спускались, комплексы продвигали, чтобы не потерять дорогостоящее оборудование. Подход был здравый — ценили свой труд и свое будущее. Никто не ставил цель угробить предприятие или свое рабочее место».

«У людей было желание просто жить лучше. Тот строй, который тогда существовал, он этого сделать не мог, — продолжает Сергей. — Поэтому люди решили вопрос самостоятельно. Благо, что не людоеды были у власти, Шушкевич в Беларуси, Кравчук в Украине. Не людоеды, как сейчас. Они могли говорить с людьми, и вопросы решались».

Блокировка жд путей и уголовное дело, которое «спустили на тормозах». Орша

В Орше в этот период на протест вышли работники инструментального завода, завода «Легмаш», локомотивного депо и других. Они требовали снизить цены, поднятые по итогам финансовой реформы, отдать под сады и школы здания парткомов. Здесь тоже создали стачком из 24 человек.

«Я помню возмущение нескольких женщин, они говорили — нам детей нечем кормить, у нас сложная экономическая ситуация. Они увидели стильно одетого, в кожанном плаще, председателя райисполкома, стали дергать его за этот плащ, чуть не порвали его», — вспоминает в фильме, посвященном тем событиями, член стачечного комитета Игорь Гришанов.

Рабочие блокируют движение на железной дороге. Кадр из фильма Центра исследований гражданского общества Беларуси «Орша 1991»

Оршанцы собрались на площади с надеждой на то, что ситуация разрешится и на переговоры к ним выйдет кто-то из чиновников, а повышение цен в итоге отменят. Этого не случилось. Местные власти просто наблюдали за происходящим издалека. Тогда в стачкоме решили перекрыть железную дорогу.

«Когда я подъехал к вокзалу, меня охватил не то, что ужас. Животный страх. Я никогда столько милиции не видел. Все везде было забито, везде была милиция», — рассказывал в фильме председатель стачкома Николай Разумов.

Железнодорожные пути, по словам участников стачки, были перекрыты в течение восьми часов. К микрофону выходили рабочие. Начальник милиции Александр Длугош призывал прекратить блокировку путей.

Своеобразную попытку сорвать протест предприняли в горисполкоме: в ближайших к вокзалу магазинах разрешили продавать водку не по талонам, а свободно. В ответ на такие меры активисты просто блокировали эти отделы в магазине.

В итоге рабочие освободили железную дорогу. Силового подавления протеста не было. На некоторых предприятиях подняли зарплаты. Из-за перекрытия путей возбудили уголовное дело, но позже его «спустили на тормозах».

На момент забастовки в Орше в Минске уже вовсю продолжались протесты. Заводчане, как и в других городах, выступили против повышения цен. 3 апреля 1991 года сотрудники электротехнического завода имени Козлова вышли на улицу и заблокировали движение трамваев на улице Долгобродской. Их поддержали рабочие других заводов — тракторного, МАЗа, завода шестерен и других. 4 апреля на передом Домом правительства собрался многотысячный митинг. Был создан городской стачком.

Со временем требования бастующих расширились, они стали просить не только снижения цен и повышения зарплат, но и улучшения условий труда. А позже — прекращения выплат в союзный бюджет и независимость Беларуси. Подробно об этом в книге «1991» пишет Сергей Наумчик, на тот момент депутат Верховного совета.

Митингующие на площади имени Ленина, Минск. Фото: Козюля Евгений/Фотохроника ТАСС

Глава Верховного совета Николай Дементей не вышел к протестующим, их требования были переданы главе Совета министров Михаилу Мясниковичу.

Протесты в Минске продолжались около недели — люди собирались на предприятиях, слушали членов недавно образованных страйкомов и шли на площадь. Цены быстро опустили до прежнего уровня, на некоторых предприятиях изменились условия работы. Однако политические требования моментально и до конца выполнены не были.

Вокзал Орши, 24 апреля 1991. Фото: vytoki.net

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