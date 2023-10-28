Какую сумму можно получить в подарок в Беларуси, чтобы у налоговой не было вопросов? 3 28.10.2023, 15:24

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Есть несколько важных моментов.

В 2024 году в Беларуси хотят повысить максимальную сумму подарков, с которой не нужно платить подоходный налог.

«Зеркало» рассказывает, какой сейчас «потолок», как его намерены изменить и в каких случаях ограничений вообще нет.

В Беларуси есть так называемый налог на долги (некоторые называют его еще сбором на подарки). По нему подоходным налогом облагаются займы, кредиты от иных физлиц, не являющихся ИП, а также от иностранных организаций (которые не осуществляют деятельность на территории Беларуси через постоянное представительство), иностранных ИП. Налог — 13%. При полном возврате долга уплаченный ранее подоходный налог возвращают.

При этом есть максимальная сумма по доходам от дарения, которую не облагают подоходным налогом. Сейчас она составляют 9338 рублей. Эту сумму хотят поднять в 2024 году до 10 431 рубля.

Если же деньги одолжили близкие родственники и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно. Причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение, оно касается тех, кого власти считают «иждивенцами».

Какой нюанс есть по подаркам «тунеядцам»

В Беларуси с 2023 года налоговая стала по-новому проверять доходы и расходы физлиц, которые как минимум пять лет непрерывно числятся не занятыми в экономике и включены в базу «тунеядцев». С этого года в денежные поступления «тунеядцев» не включают подаренные средства, полученные займы, а также переданные на хранение деньги.

Исключение сделали только для доходов, которые получены от родственников, в том числе родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, бабушек и дедушек. Но такие доходы не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью. Но и здесь есть ограничение. Общая сумма таких денежных поступлений от родственников не должна превышать 100 базовых величин (на сегодня это 3700 рублей) в течение года, в противном случае придется заплатить подоходный налог в 10%. Этот сбор берут с суммы превышения.

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