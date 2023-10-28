Певец-путинист Киркоров едва передвигается

Певец-путинист Киркоров едва передвигается2
- 28.10.2023, 15:28
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Момент попал на видео.
Российский певец-путинист Филипп Киркоров, который внешне отлично «омолодился», все равно выглядит, как старик.
Пропагандистские каналы в РФ активно распространяют видео, где Киркоров шагает по Китаю.
«Не шагает, а косолапо ползет, постоянно прихрамывая», — отмечает «Главред».
На видео действительно видно, что Киркоров неправильно ставит ноги и вообще создается впечатление, что он идет на протезах, а не на собственных ногах.