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Певец-путинист Киркоров едва передвигается

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  • 28.10.2023, 15:28
  • 7,690
Певец-путинист Киркоров едва передвигается

Момент попал на видео.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров, который внешне отлично «омолодился», все равно выглядит, как старик.

Пропагандистские каналы в РФ активно распространяют видео, где Киркоров шагает по Китаю.

«Не шагает, а косолапо ползет, постоянно прихрамывая», — отмечает «Главред».

На видео действительно видно, что Киркоров неправильно ставит ноги и вообще создается впечатление, что он идет на протезах, а не на собственных ногах.

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