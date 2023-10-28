Белорусов ждут два важных изменения по пенсиям 5 28.10.2023, 15:36

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Уже в следующем году.

В 2024 году заработают два важных пенсионных изменений. Одно из них касается расчета и назначения этих выплат, а второе — минимального страхового стажа. «Зеркало» рассказывает подробности о предстоящих новшествах.

Новшество по расчету пенсий

С 2024 года введут изменения по расчету и назначению пенсий. Со следующего года период, за который берут зарплату для расчета этих выплат, повысят на один год — до 30 лет непрерывного стажа работы.

Для расчета пенсии сейчас берут зарплату за последние 29 лет (348 месяцев) работы подряд (или меньше, если проработали меньше 29 лет). С 1 января 2024 года этот показатель увеличат на один год — до 30 лет (360 месяцев).

Что изменится по страховому стажу

С 2024 года также намерены поднять минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. Сейчас минимальный страховой стаж составляет 19 лет. С 1 января 2024 года он вырастет на полгода — до 19 лет и шести месяцев.

Этот показатель ранее составлял пять лет, но с 2013 года его стали резко повышать. Белорусы, которые по новым правилам не выработали этот стаж, попадают в пенсионную ловушку — они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 182,2 рубля (с ноября ее поднимут до 183,9 рубля).

Ранее с 1 января 2020 года в страховой стаж начали включать срочную службу в армии. Это новшество на стадии обсуждения не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменений не приняли.

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