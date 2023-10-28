Возвращение ХАМАС в Кремль Леонид Гозман

28.10.2023, 15:41

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Как террористы стали лучшими друзьями МИД России.

Не возмущайтесь и не удивляйтесь — он уже давно там. Еще в самом начале своего бесконечного правления Путин — тогда еще с ним разговаривали в формате «без галстуков», да и вообще разговаривали, — принял в Кремле их делегацию. С тех пор он с ними и дружит.

И не только с ними. В 2018-м в Москву приезжали братья ХАМАС по оружию — «Исламский джихад». В 2022-м Москве своим визитом оказали честь запрещенные, как это ни смешно, у нас талибы — выяснилось, кстати, что они никакие не террористы, а вполне вменяемые мужики. Помните компетентную оценку Лаврова?

Высоцкий гений был:

«Чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом!»

А опыт есть: Восточная Пруссия, Самашки, Буча, Грозный и Мариуполь — много всего. Еще поспорим, кто круче, они или мы.

А сейчас ХАМАС — МИД РФ почтительно именует их «Исламским движением сопротивления», потому что, видимо, слово ХАМАС вызывает слишком однозначные ассоциации с убийствами детей, — в ответ на просьбу освободить российских заложников говорит, что к этой просьбе он относится внимательнее, чем к другим (правда, пока не освобождает, просто относится внимательнее — посулили обещать, одним словом), и заодно уже в который раз благодарит Владимира Владимировича за его конструктивную позицию. Никого больше не благодарят, а его благодарят. А вы клевещете, что Россия в изоляции!

Какая же изоляция, если одновременно с ХАМАС в Москве совершенно случайно оказался замминистра иностранных дел еще одного нашего друга и соратника по борьбе с Америкой — Ирана. И они с ХАМАС, конечно, встретились. Где же поговорить террористам, как не в дружественной им России?

Позор, конечно. Понятно, все эти путины и лавровы не легитимны, но говорят-то они именем России. Это наша страна (а она наша, а не их) за одним столом с бандитами сидит. Кто мог подумать, что мы до такого доживем?

Впрочем, были прогнозы — поэтов надо слушать, а не политологов:

«А царь меж тем не теряет времени,

Принимает посла людоедского племени.

Лондоны-Парижи смазали лыжи,

Царю остались послы пожиже!»

Откуда Филатов знал?

У политики союза с вурдалаками, сколь бы аморальна она ни была, есть, конечно, свои прагматические резоны. И оружие надо у Ирана закупать, и войну Израиля с этими отморозками надо затягивать как можно дольше, чтобы Украине меньше доставалось внимания и оружия. Правда, со своими прагматическими расчетами они, скорее всего, как обычно, сядут в лужу. Точнее, уже садятся: похоже, этот визит переполнил чашу терпения Израиля, а значит, по завершению своей войны Израиль вполне может начать давать оружие Украине.

Точность прагматических расчетов сомнительна потому, что уж больно верховный мудрец наш в последнее время неадекватен. Вспомните тезис про столы для пинг-понга, которые можно поставить почти в каждой квартиры и уж точно на каждой лестничной клетке. Это уже не идеологическая зашоренность — это интеллектуальная дефицитарность. Он же жил в нормальных квартирах, видел лестничные клетки. Забыл? Так это симптом.

Но за их союзом стоит куда большее, чем прагматический расчет, — неважно, ошибочный или правильный. ХАМАС в Кремле потому, что они и Кремль — это одно и то же.

ХАМАС в Кремле не только тогда, когда там его делегация. ХАМАС в Кремле всегда, потому что Кремль — это и есть ХАМАС.

Хамас («Исламский джихад», ИГИЛ и прочие) — это не просто какие-то странно одетые люди в шлепанцах и с автоматами. И даже не только отрезание голов и прочие кошмары. Это идеология, один в один совпадающая с идеологией Кремля.

Есть то, что правильно, и то, что неправильно, а что именно правильно и неправильно, ведомо государству или специально на то поставленным людям. Ходить надо строем и подчиняться приказам, шаг в сторону — побег. Думать и чувствовать тоже надо правильно, а кто неправильно — тот предатель. Вокруг враги, они веками хотят нас уничтожить, но мы их победим — почти уже победили. У нас мораль, а у них бездуховность, у нас — добро, у них — зло. Смерть в бою — лучшее, что может быть в жизни. Жить вообще не обязательно — обязательно героически погибнуть. Общность важнее индивидуальности, свобода — от лукавого. И так далее.

Это Кремль или ХАМАС? Это они оба. Конечно, есть и специфика. В одежде, например. Или они говорят: «Аллаху Акбар», а мы: «С нами Бог», — у них ислам, а у нас православие. Думаю, правда, что их версии ислама такая же цена, как православию Кирилла и Путина: здесь и Аллах, и Иисус — лишь виньетки на тоталитарной идеологии.

Кстати, эта их общая идеология дозволяет начальству воровать: у вдовы Арафата нашли миллиарды, вожди ХАМАС на фоне нищеты в Газе обеспечивают себе роскошную жизнь в Катаре, ну а про наших мы уже давно всё знаем.

В основе союза Кремля с террористами — прежде всего общие ценности. Это не БРИКС, где всё основано на сиюминутных интересах, а значит, неизбежно развалится. Это больше похоже на Евросоюз и НАТО — объединение стран одной картины мира.

Этот ценностный союз — Ось Зла — включает в себя не только путинскую Россию и исламских радикалов. Здесь и Северная Корея, где совершенно на другой культурной базе существует та же идеология и та же практика (том числе и безумная роскошь вождей). Здесь, хоть и несколько в стороне, — Китай. Здесь — разнообразные вассалы России и исламистов. Здесь и союзники в странах Запада — «Альтернатива для Германии» и Ле Пен, QAnon и разнообразные «полезные идиоты».

Эта Ось не оформлена пока договорами, но она существует, причем не только в реальной координации действий по «творению совместного зла», но и в сознании людей. На одном из последних антиизраильских митингов в Палестине участники держали портреты не только Путина, но и Ким Чен Ына.

Эта Ось, как и предыдущая, ведет дело к войне — теперь к Третьей мировой. И не за территории или ресурсы — а из ненависти к свободе.

Леонид Гозман, «Новая газета Европа»

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