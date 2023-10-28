Беларусь третий раз за неделю подняла цены на масло для РФ 1 28.10.2023, 15:53

До этого цены на масло выросли 12 октября.

Минсельхозпрод повысил минимальные экспортные цены на масло для покупателей из России.

Это третье повышение за неделю. Первое было 20 октября, второе — 25 октября, третье утверждено постановлением от 27 октября. До этого цены на масло выросли 12 октября. Увеличение всегда было одинаковым — на 10 российских рублей (около 34 копеек) за килограмм.

Теперь сливочное масло 80% жирности стоит 510 российских рублей (около 18,25 рублей), меньшей жирности — до 460 рублей (15,55 рублей).

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