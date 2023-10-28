закрыть
28 октября 2023, суббота, 16:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь третий раз за неделю подняла цены на масло для РФ

1
  • 28.10.2023, 15:53
Беларусь третий раз за неделю подняла цены на масло для РФ

До этого цены на масло выросли 12 октября.

Минсельхозпрод повысил минимальные экспортные цены на масло для покупателей из России.

Это третье повышение за неделю. Первое было 20 октября, второе — 25 октября, третье утверждено постановлением от 27 октября. До этого цены на масло выросли 12 октября. Увеличение всегда было одинаковым — на 10 российских рублей (около 34 копеек) за килограмм. 

Теперь сливочное масло 80% жирности стоит 510 российских рублей (около 18,25 рублей), меньшей жирности — до 460 рублей (15,55 рублей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин