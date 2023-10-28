В РФ все и всё готовы к смуте

В РФ все и всё готовы к смуте6
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 28.10.2023, 17:18
- 6,118
Глубинный народ не стал оплакивать «смерть Путина»
В истории со вбросом про смерть Путина есть несколько занятных моментов.
Самое главное — получилось снять реакцию общества и элит на «новость». Глубинный народ не стал оплакивать смерть того, кого любят, оказывается, исключительно в телевизоре. Элиты замерли в ожидании, не выражая никаких эмоций, но просчитывая варианты на будущее.
Такой результат будет похуже реакции на марш повара. Россия с легкостью примет смерть «великого и ужасного» в режиме «помер Максим - ну и … с ним». Только пресс-секретарь не будет знать, куда бежать, а алкоблогер и сильно бухающая шмара узнают печальную новость выдадут в лучшем случае на следующий день.
Все готово и все готовы к смуте. Только никто не будет ее приближать.
Обратим внимание на еще один момент. Русских и хунту вслед за ними раздражает Кастусь Калиновский, но вот шейх Мансур в самый раз. Можно заподозрить в этом готовность отказаться от ряда регионов в пользу большего контроля над территорией под управлением хунты. Российские элиты готовятся к сокращению территории и «переезду» на запад? Восток страны они уже сдали в долгосрочную аренду Китаю.
Telegram-канал «Ник и Майк»