В РФ все и всё готовы к смуте 6 Telegram-канал «Ник и Майк»

28.10.2023, 17:18

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Глубинный народ не стал оплакивать «смерть Путина»

В истории со вбросом про смерть Путина есть несколько занятных моментов.

Самое главное — получилось снять реакцию общества и элит на «новость». Глубинный народ не стал оплакивать смерть того, кого любят, оказывается, исключительно в телевизоре. Элиты замерли в ожидании, не выражая никаких эмоций, но просчитывая варианты на будущее.

Такой результат будет похуже реакции на марш повара. Россия с легкостью примет смерть «великого и ужасного» в режиме «помер Максим - ну и … с ним». Только пресс-секретарь не будет знать, куда бежать, а алкоблогер и сильно бухающая шмара узнают печальную новость выдадут в лучшем случае на следующий день.

Все готово и все готовы к смуте. Только никто не будет ее приближать.

Обратим внимание на еще один момент. Русских и хунту вслед за ними раздражает Кастусь Калиновский, но вот шейх Мансур в самый раз. Можно заподозрить в этом готовность отказаться от ряда регионов в пользу большего контроля над территорией под управлением хунты. Российские элиты готовятся к сокращению территории и «переезду» на запад? Восток страны они уже сдали в долгосрочную аренду Китаю.

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