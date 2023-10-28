NYT: У ХАМАС есть запасы на три-четыре месяца 28.10.2023, 17:29

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Они спрятаны в системе тоннелей.

Группировка террористов ХАМАС, численность которой оценивают в 35−40 тысяч человек, вероятно сделала запасы топлива, боеприпасов, еды, воды и медикаментов на три-четыре месяца, сообщает New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей арабских и западных стран.

«Официальные лица говорят, что у ХАМАС есть сотни тысяч галлонов топлива для транспорта и ракет, схроны с боеприпасами, взрывчатка и материалы для ее производства, склады с едой, водой и медикаментами. Высокопоставленный представитель властей Ливана отметил, что у группировки ХАМАС, численность бойцов которой оценивают в 35 — 40 тыс. человек, имеются запасы на три — четыре месяца сражений, без необходимости их пополнять», — говорится в материале.

Арабские и западные чиновники, описывавшие ситуацию с поставками ХАМАС, говорили на условиях анонимности, предупредив NYT, что точные подробности о запасах ХАМАС получить сложно.

Хотя двухмиллионное население сектора Газа испытывает нехватку еды и воды, ХАМАС все еще имеет возможность продолжать вести войну.

«Поскольку жители Газы столкнулись с гуманитарной катастрофой, запасы ХАМАС вызывают вопросы о том, какую ответственность он несет перед гражданским населением, если таковая имеется», — подчеркивает издание.

Правительство, которым ХАМАС руководит, в секторе Газа, заявляет, что у него есть аварийный запас топлива, который быстро истощается. «Больницы, машины скорой помощи, пожарные машины и грузовики гражданской обороны используют правительственный аварийный запас топлива», — заявил Салама Маруф, руководитель правительственного медиаофиса в секторе Газа.

«Но эти запасы топлива отделены от тех 211−264 тысяч галлонов (798 тысячи — около 1 млн литров — ред.) бензина и дизельного топлива, которые, по словам израильских военных, имеются у ХАМАС, и намного меньше их», — пишет NYT.

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