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Валютный рынок Беларуси штормит

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  • 28.10.2023, 17:40
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Валютный рынок Беларуси штормит

Что происходит в обменниках в эти выходные?

Доллар на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи на этой неделе то дешевел, то дорожал. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,23 рубля («Банк БелВЭБ», «Беларусбанк», «Сбер Банк»), а ниже всего — 3,203 рубля («Альфа Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк», «Статусбанк — 3,197 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,41 рубля («Цептер Банк»), а ниже всего — в «Альфа Банк», «Белагропромбанк» (3,385 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Банк ВТБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк" — 3,37 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

Курс покупки российского рубля выше всего в «Технобанк» — 3,405 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,5 рубля за 100 российских рублей («МТБанк»), а самый низкий — 3,418 рубля («БНБ-Банк», «РРБ-Банк», «Технобанк»).

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