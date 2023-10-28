Израиль заявил о переходе к следующему этапу операции в Газе 28.10.2023, 17:51

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что «земля в Газе задрожала».

Израиль расширил свою наземную операцию в секторе Газа, направив танки и пехоту при поддержке массированных ударов с воздуха и моря.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, отметив при этом, что «земля в Газе задрожала», а война против Хамас вступила в новую стадию, сообщает «Униан» со ссылкой на AP

«Мы перешли к следующему этапу войны. Вчера вечером в секторе Газа затряслась земля. Мы атаковали над землей и под землей... Инструкции силам ясны. Кампания будет продолжаться до дальнейшего уведомления», — заявил министр обороны.

Его комментарии сигнализировали о постепенном приближении к тому, что, как ожидается, перерастет в полномасштабное наземное наступление на севере Газы.

Бомбардировка, которую жители Газы назвали самой интенсивной за всю войну, разрушила большую часть коммуникаций в секторе Газа. Это в значительной степени отрезало 2,3 миллиона человек осажденного анклава от мира, в то же время позволяя израильским военным контролировать ситуацию на новом этапе боевых действий.

Подземные объекты являются ключевой целью израильской кампании по подавлению правящей группы территории после ее кровавого вторжения в Израиль три недели назад.

Израиль заявляет, что его удары нацелены на боевиков ХАМАС и инфраструктуру, и что боевики действуют среди мирных жителей, подвергая их опасности.

По данным израильского правительства, во время нападения ХАМАСа 7 октября в Израиле погибло более 1400 человек. По данным военных, среди погибших было не менее 311 солдат.

За последние три недели палестинские боевики выпустили тысячи ракет по Израилю.

В наземной операции Израиля в секторе Газа участвуют 5000 солдат США. Израильская армия предприняла попытку войти в сектор Газа из нескольких районов, включая Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахию и к северу от Хана Юнис.

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