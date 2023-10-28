Как умирают диктаторы 2 28.10.2023, 18:01

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Первый инфаркт Франко от мира скрыли.

Российский публицист и бывший дипломат Александр Баунов в Telegram-канале поделился частями главы про смерть одного из героев книги «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры». Рубрика, как бывает на самом деле:

- 12 октября Франсиско Франко в последний раз показывается на людях во время торжественного акта в Институте испанской культуры. Он едва держится на ногах. Простуда, которую он подхватил на большом патриотическом митинге против коварного Запада, нанесла необратимый удар слабому здоровью вождя.

Первый инфаркт Франко, случившийся 15 октября, от мира скрывают. Для этого есть особая причина. 16 октября король Марокко Хасан II призывает своих подданных выйти на «Зеленый марш» (под зелеными знаменами ислама и красными марокканскими флагами), чтобы присоединить к королевству последнюю испанскую колонию в Африке, Испанскую Сахару, которую здесь считают исконно марокканской землей.

17 октября СМИ сообщают, что Франко болен гриппом. Несмотря на предупреждения врачей, что он может внезапно умереть, если не станет соблюдать режим абсолютного покоя, Франко настаивает на том, чтобы председательствовать на еженедельном заседании правительства. Когда министры входят в зал дворца Эль-Пардо, бледный Франко уже сидит во главе стола. На груди под рубашкой у него спрятан прибор, который позволяет медикам контролировать работу сердца, а за дверью двое врачей-реаниматологов читают кардиограмму.

Франко дает разрешение врачам в любой момент прервать заседание: после остановки сердца у них будет 30 секунд на то, чтобы вернуть его к жизни. Заседание длится 40 минут, и по настоянию докторов на нем не обсуждают Испанскую Сахару. Во дворце Эль-Пардо для Франко оборудована палата интенсивной терапии.

Франко в домашней реанимации, но в сознании. 25 октября он сообщает, что слагает полномочия главы государства и передает их Хуану Карлосу. Принц вновь и. о. главы государства, но на этот раз между ним и Франко достигнута договоренность: как бы ни обернулось дело, полномочия передаются окончательно. До этого принца несколько дней уговаривает премьер-министр Ариас: в столь опасный момент стране нельзя оставаться без официального главы. Первое действие Хуана Карлоса на посту главы государства выдержано в духе классического франкизма: он посещает испанские войска в Сахаре. Армия не должна чувствовать себя брошенной политическим руководством….

Франко борется за жизнь больше месяца. Ранним утром 20 ноября его сердце останавливается. Хуан Карлос узнает об этом от нового личного врача Франко: ни премьер-министр Ариас, ни семья не сообщают официальному преемнику о смерти того, кому он должен наследовать. Через час принц сам звонит Ариасу с упреками, они долго препираются.

Сначала новость о смерти главы государства и короткое выступление министра информации передают СМИ. В десять утра по телевидению после заставки с траурной музыкой выступает премьер-министр Ариас Наварро. Усиливая естественную подавленность и растерянность нарочито печальным выражением лица, отчего его вполне искренняя скорбь кажется несколько наигранной, он произносит: «Испанцы, Франко умер». «Сиротство Испании – время боли и грусти, но не отчаяния и уныния», – говорит он.

До этого дочь Франко Кармен передала Ариасу завещание, которое отец надиктовал ей в больничной палате, и премьер трагическим голосом зачитывает его, достав дрожащими руками из внутреннего кармана пиджака (не показав предварительно ни Хуану Карлосу, ни главе кортесов: у кого завещание, тот и распорядитель наследия). На словах «Выше, Испания!» Ариас плачет.

Как бывало с другими правителями, ходят слухи, что известие о смерти Франко задержали, чтобы оно совпало с памятной датой: днем казни республиканцами основателя фаланги Хосе Антонио Примо де Риверы, великомученика режима. Официальные комментаторы подчеркивают это символическое, даже мистическое совпадение, но на большинство испанцев оно производит мало впечатления: переживший свое время правитель скончался в день гибели противоречивого героя давно ушедших времен.

Медики публично опровергают, что семья или политики требовали от них подогнать дату смерти к политически важной дате. В стране объявлен месячный траур.

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