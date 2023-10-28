Россияне готовят операторов БПЛА в Беларуси 5 28.10.2023, 18:10

3,394

Об этом стало известно украинскому Центру нацсопротивления.

Российские инструктора продолжают прибывать на территорию Беларуси для проведения учений по БПЛА. Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления, ссылаясь на белорусских партизан.

В частности, инструкторы приехали в военную часть, которая находится в Береза Брестской области.

«Основной их задачей является подготовка операторов БПЛА ВС РБ. В центре уже эксплуатируются российские беспилотные авиационные системы различных модификаций Supercam S100, S150, S35», — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления предполагают, что в дальнейшем россияне будут осуществлять вербовку белорусских военнослужащих в свою армию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».