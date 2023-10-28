Пять захватывающих фильмов для просмотра в эти выходные 2 28.10.2023, 18:17

4,450

Они помогут проникнуться мистической атмосферой.

Осенняя погода будто подсказывает план на выходные: укрыться пледом и смотреть кино. «АиФ» собрал подборку фильмов, которые помогут проникнуться мистической атмосферой.

«Врата тьмы» (2015)

Маленький сын профессора литературы Майка Лоуфорда таинственно исчез во время хэллоуинского парада в центре Нью-Йорка. После года собственного расследования отец выяснил, что пропажа Чарли имеет мистическую природу. Майк чувствует, что его ребенок жив, и намерен во что бы то ни стало вернуть его домой, даже если след мальчика ведет в преисподнюю.

«Каспер. Легенда возвращается» (2022)

Школьница Элизабет вместе с отцом переезжает в загадочный особняк Эховилль. Оказывается, в доме уже 50 лет заточен добрый призрак Каспер, который просит девочку помочь ему освободиться. Элизабет предстоит выдержать сложные испытания, чтобы помешать возродиться коварному дракону Юто. Настоящая дружба и волшебство помогут победить зло и разгадать невероятные тайны прошлого.

«Страшные истории для рассказа в темноте» (2019)

Хэллоуин 1968 года. Старшеклассница Стелла, большая любительница страшных историй, и двое её друзей наряжаются в нелепые костюмы и идут гулять. Так получается, что ребята выводят из себя школьного задиру и хулигана Томми и, спасаясь от него, знакомятся с неместным парнем Рамоном, а после отправляются в старинный заброшенный особняк. Дом принадлежал семье Бэллоуз, все члены которой загадочно исчезли почти 100 лет назад, а про дочь семейства Сару до сих пор ходят жуткие легенды — якобы она может убивать, рассказывая истории. Друзья находят потайную комнату, и Стелла забирает домой книгу, где Сара писала свои рассказы, и на страницах которой этим же вечером появится новый, а хулиган Томми исчезнет без следа.

«Джуманджи» (1995)

Случайно обнаружив настольную игру «Джуманджи», Алан Пэрриш на глазах изумленной подружки переносится в джунгли. Долгие годы он находится в потустороннем мире, пока двое подростков не находят игру и не снимают чары, освобождая Алана из плена. Теперь им предстоит пройти немыслимые препятствия и одержать победу над магической силой игры.

«Дом-монстр» (2006)

Три приятеля – ДиДжей, Чёдер и Дженни – обнаруживают, что соседний дом – самое настоящее чудовище. Никто из взрослых им не верит: мало ли, что выдумают дети. Поэтому когда начинаются неприятности, друзьям приходится самим противостоять этому монстру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».