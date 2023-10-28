На фоне разговоров о смерти Путина Чечня стремительно вооружается 8 28.10.2023, 18:43

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Тяжелая техника, изъятая у «Вагнера», отправлена Кадырову.

На фоне разговоров о смерти диктатора РФ Путина Чечня стремительно вооружается. В республику, предварительно, было отправлено все тяжелое вооружение, которое было у ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщил влиятельный российский Telegram-канал «Образ будущего», ссылаясь на свои источники, передает dialog.ua.

«Вся тяжелая военная техника ЧВК «Вагнер» передана на баланс Росгвардии. По приказу Виктора Золотова (главы Росгвардии - ред.) вся она будет базироваться на территории Чечни. Средства на ремонт и обслуживание выделит правительство... Дополнительно Минобороны передаст Чечне ремонтную базу и запасные части к ПВО и танкам», - написал ресурс.

Судя по всему, глава Чечни Рамзан Кадыров усиленно наращивает собственный силовой ресурс на фоне разговоров о смерти Путина. Показательным стало создание в республике двух новых батальонов, названных в честь выдающихся чеченских лидеров, сражавшихся против российской оккупации - шейха Мансура и Байсангура Беноевского.

Журналист Иван Яковина предположил, что «Кадыров явно собрался на выход», то есть готовит силы для выхода своей республики из состава РФ в критический момент.

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