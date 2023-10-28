В Беларуси грибы находят даже несмотря на снег в конце октября 1 28.10.2023, 18:50

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Грибы продают и на рынках.

В некоторых регионах Беларуси выпал первый снег. Казалось бы, пора завершать грибной сезон. Да где там, грибники продолжают показывать фото своих сборов. Да и на рынках ещё продают грибы.

27 октября 2023 года на минском рынке «Комаровка» были замечены несколько видов грибов. Подзелёнки продавали по 15 руб за кг, маслята – по 10 руб за кг. Боровик польский замечен по 12 рублей за килограмм, а обычные боровики продают от 40 до 50 рублей за кг.

А чем хвастаются грибники? Это выяснил сайт ganc-chas.by.

В тик-токе гуляет видео, как в Логойском районе 26 октября откапывали грибы из-под снега.

Но не все грибники так могут. Некоторые перестроились на конструирование снеговиков.

Тем не менее, некоторые грибники ещё сохраняют оптимизм:

«На следующей неделе вроде до +15 будет. Я ещё планирую сгонять», — говорит Светлана Мацукова.

Да и пока снег не везде. А там, где выпал, быстро тает. Потому грибникам ещё есть чем похвастаться.

В Столбцовском районе есть опята

Сообщает в группе грибников Снежана Чуркина:

«Хоць надвор’е сёння было і мярзотнае, але ў лесе мы пабылі. З мужам памянялі некалькі лакацый, апенькі растуць, але вельмі павольна. Знайшлі новае месца для збору лісічак, абавязкова паспрабую там збіраць у наступным годзе».

Снежана добавила, что километров за таким «уловом» пришлось пройти немало.

А под Кобрином — шампиньоны!

Юлия Дмуховская написала:

«А у нас сегодня вот такие красавчики. Не раскрытые малыши уже варятся в маринаде».

Другие грибники в комментариях шутят (или завидуют):

«В Евроопте набрали, в кош переложили, и типа в лесу нашли».

Но находят шампиньоны и в других регионах. Максим Прикотень собрал ведёрко под Чашниками на Витебщине. Говорит, «на поле нашел две массовые полянки, а так растут по пару штук».

Пока в Полоцке снег, в Пинске — грузди

Рассказала Светлана Шоломицкая:

«Впечатлившись сообщением приятельницы, что в Полоцке снег, рванула в лес под Пинском в то время, когда нормальные грибники уже всё поварили. В результате буду впервые пробовать отварить грузди, раз уж попадались на глаза, и радоваться лесным дарам».

Рассказала Маша Никитко:

«Моросит мелкий осенний дождь. За окном +3, а мы не придумали ничего лучше, чем поехать за грибами. Полюбовались яркими красками осеннего леса, вдохнули чистый сосновый воздух и отправились на поиски зелёнок и подзелёнок.

Что удивило в Солигорском районе

Об этом рассказал Николай Белькевич:

«Рядовки штриховатая (подзелёнки), зелёная (зелёнка) – цель поездки в лес. Всё время накрапывал моросящий дождь, спасала экипировка. Грибники заметны, как и их работа, но это не помешало дежурную корзину собрать. Из грибов были подзелёнки, зелёнки, маслята, польские, моховики и лисички. Много видел ежовика и горькушки, проходил мимо.

Удивили две вещи:

-семейка белых 4 шт. (переростки) на пятачке в 2 кв.м.

-следы квадроцикла в месте, куда я через дебри добирался пешком около 2 км».

Глусские подзелёнки

Пишет Андрей Петреня по итогам грибалки в Глусском районе Могилёвской области:

«25 октября решил заняться любимым делом и съездить в грибы. Цель была зелёнка-подзелёнка. Долго решал, в какой район поехать, уж очень много их у меня для этих целей. И выбор пал на Глуский. Но, как показала практика, возможно прогадал, лес пустой. Лишь попадаются перезревшие подосиновики, подберезовики, несколько трухлявых боровиков, ну и еще какие то грибы, которые мне не знакомы. Но от ноля ушел, и всё-таки наковырял ведёрко подзелёнок! Помог небольшой лиственный молоднячёк!»

Интересно написал отчёт Николай Новиков из Витебска:

«Вчерашняя атака на войска лесных братьев в Сенненском районе в преддверии снеговой атаки небесной канцелярии. Были встречены массовые отряды молодых маслят на лесных дорогах , которые отличались как чистотой и крепостью, так и очень скользкой шапкой из-за дождей. Всего взято в плен 12 литров этих особей. Были встречены нестройные группы крепких опят (5 л), но разведка показала, что у этих отрядов возможно еще подкрепление. Ждем!»

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