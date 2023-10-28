В Беларуси грибы находят даже несмотря на снег в конце октября

В Беларуси грибы находят даже несмотря на снег в конце октября1
- 28.10.2023, 18:50
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Грибы продают и на рынках.
В некоторых регионах Беларуси выпал первый снег. Казалось бы, пора завершать грибной сезон. Да где там, грибники продолжают показывать фото своих сборов. Да и на рынках ещё продают грибы.
27 октября 2023 года на минском рынке «Комаровка» были замечены несколько видов грибов. Подзелёнки продавали по 15 руб за кг, маслята – по 10 руб за кг. Боровик польский замечен по 12 рублей за килограмм, а обычные боровики продают от 40 до 50 рублей за кг.
А чем хвастаются грибники? Это выяснил сайт ganc-chas.by.
В тик-токе гуляет видео, как в Логойском районе 26 октября откапывали грибы из-под снега.
Но не все грибники так могут. Некоторые перестроились на конструирование снеговиков.
Тем не менее, некоторые грибники ещё сохраняют оптимизм:
«На следующей неделе вроде до +15 будет. Я ещё планирую сгонять», — говорит Светлана Мацукова.
Да и пока снег не везде. А там, где выпал, быстро тает. Потому грибникам ещё есть чем похвастаться.
В Столбцовском районе есть опята
Сообщает в группе грибников Снежана Чуркина:
«Хоць надвор’е сёння было і мярзотнае, але ў лесе мы пабылі. З мужам памянялі некалькі лакацый, апенькі растуць, але вельмі павольна. Знайшлі новае месца для збору лісічак, абавязкова паспрабую там збіраць у наступным годзе».
Снежана добавила, что километров за таким «уловом» пришлось пройти немало.
А под Кобрином — шампиньоны!
Юлия Дмуховская написала:
«А у нас сегодня вот такие красавчики. Не раскрытые малыши уже варятся в маринаде».
Другие грибники в комментариях шутят (или завидуют):
«В Евроопте набрали, в кош переложили, и типа в лесу нашли».
Но находят шампиньоны и в других регионах. Максим Прикотень собрал ведёрко под Чашниками на Витебщине. Говорит, «на поле нашел две массовые полянки, а так растут по пару штук».
Пока в Полоцке снег, в Пинске — грузди
Рассказала Светлана Шоломицкая:
«Впечатлившись сообщением приятельницы, что в Полоцке снег, рванула в лес под Пинском в то время, когда нормальные грибники уже всё поварили. В результате буду впервые пробовать отварить грузди, раз уж попадались на глаза, и радоваться лесным дарам».
Рассказала Маша Никитко:
«Моросит мелкий осенний дождь. За окном +3, а мы не придумали ничего лучше, чем поехать за грибами. Полюбовались яркими красками осеннего леса, вдохнули чистый сосновый воздух и отправились на поиски зелёнок и подзелёнок.
Что удивило в Солигорском районе
Об этом рассказал Николай Белькевич:
«Рядовки штриховатая (подзелёнки), зелёная (зелёнка) – цель поездки в лес. Всё время накрапывал моросящий дождь, спасала экипировка. Грибники заметны, как и их работа, но это не помешало дежурную корзину собрать. Из грибов были подзелёнки, зелёнки, маслята, польские, моховики и лисички. Много видел ежовика и горькушки, проходил мимо.
Удивили две вещи:
-семейка белых 4 шт. (переростки) на пятачке в 2 кв.м.
-следы квадроцикла в месте, куда я через дебри добирался пешком около 2 км».
Глусские подзелёнки
Пишет Андрей Петреня по итогам грибалки в Глусском районе Могилёвской области:
«25 октября решил заняться любимым делом и съездить в грибы. Цель была зелёнка-подзелёнка. Долго решал, в какой район поехать, уж очень много их у меня для этих целей. И выбор пал на Глуский. Но, как показала практика, возможно прогадал, лес пустой. Лишь попадаются перезревшие подосиновики, подберезовики, несколько трухлявых боровиков, ну и еще какие то грибы, которые мне не знакомы. Но от ноля ушел, и всё-таки наковырял ведёрко подзелёнок! Помог небольшой лиственный молоднячёк!»
Интересно написал отчёт Николай Новиков из Витебска:
«Вчерашняя атака на войска лесных братьев в Сенненском районе в преддверии снеговой атаки небесной канцелярии. Были встречены массовые отряды молодых маслят на лесных дорогах , которые отличались как чистотой и крепостью, так и очень скользкой шапкой из-за дождей. Всего взято в плен 12 литров этих особей. Были встречены нестройные группы крепких опят (5 л), но разведка показала, что у этих отрядов возможно еще подкрепление. Ждем!»