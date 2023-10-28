Спецназовцы СБУ уничтожили 19 российских танков 1 28.10.2023, 19:01

1,682

Ликвидировано также 38 ББМ за неделю.

В течение недели спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. К тому же, бойцы уничтожили 38 боевых бронированных машин (ББМ), 20 артиллерийских систем, 10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки, 57 единиц автотранспорта.

Украинские спецназовцы также атаковали 1 камеру видеонаблюдения, 44 фортификационных сооружения, 2 склада с БК оккупантов.

Спецназовцы ЦСО «А» СБУ ликвидировали также 230 оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».