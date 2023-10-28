Спецназовцы СБУ уничтожили 19 российских танков

Спецназовцы СБУ уничтожили 19 российских танков1
- 28.10.2023, 19:01
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Ликвидировано также 38 ББМ за неделю.
В течение недели спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. К тому же, бойцы уничтожили 38 боевых бронированных машин (ББМ), 20 артиллерийских систем, 10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки, 57 единиц автотранспорта.
Украинские спецназовцы также атаковали 1 камеру видеонаблюдения, 44 фортификационных сооружения, 2 склада с БК оккупантов.
Спецназовцы ЦСО «А» СБУ ликвидировали также 230 оккупантов.