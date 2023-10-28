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В Минске силовики задержали директора автомобильного портала abw.by

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  • 28.10.2023, 19:10
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В Минске силовики задержали директора автомобильного портала abw.by

За Виталием Поляковым пришли в офис.

В телеграм-канале ГУБОПиК появилось видео задержания директора портала abw.by Виталия Полякова. На видео мужчина говорит, что его задержали за участие в митингах в 2020-м году, пишет «Зеркало».

Силовики показали, как задерживали мужчину. По всей видимости, все происходило в офисе и было достаточно жестко.

В подписи к «покаянному» видео силовики утверждают, что Поляков «оскорблял должностных лиц «союзного государства, вел подрывную работу в коллективе и присягал Тихановской» и так далее.

Напомним, в январе нынешнего года суд Фрунзенского района Минска приговорил главного редактора abw.by Юлию Мудревскую на 1,5 года колонии по статье о «нарушении общественного порядка», а редактора спецпроектов портала Юрия Гладчука — к 2,5 годам колонии.

Интернет-портал abw.by работает с 2006 года. История проекта началась в 1993 году с выходом газеты «Автобизнес».

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