В Москве солдат-срочник, которого везли в Севастополь, сбежал из воинской части 3 28.10.2023, 19:40

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Ему помог отец.

В Москве солдат-срочник скрылся перед отправлением в военную часть, находящуюся в Севастополе. Спланировать побег ему помог отец, пишет Baza.

Отмечается, что вечером в прошлую пятницу колонну военнослужащих привезли автобусами в Павелецкий вокзал. Далее они должны были отправиться в Севастополь, в свою воинскую часть.

«Неожиданно один из военнослужащих — так называемый Максим М выскочил из колонны и со всех ног стартанул в сторону Зацепского вала. Максим бежал так быстро, что поймать его не смогли, однако преследователи заметили, как беглец запрыгнул в белый джип и был такой. Проверка показала., что белый джип – это премиальный Лексус и принадлежит отцу Максима, Алексею», — говорится в сообщении.

Сейчас беглеца ищут.

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