ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом
- 28.10.2023, 20:07
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Украинские защитники смоги продвинуться вперед благодаря применению дронов и слаженной работе.
На Лиманском направлении украинские военные выбили российских оккупантов с западных окраин Сергеевки. Удачными действиями отличились украинские бойцы 68-й отдельной егерской бригады и смежные подразделения, говорится в сообщении DeepState в Telegram.
Вместе с тем в сообщении уточняется, что российские оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченные позиции.
Как пояснили украинские защитники из 68-й бригады, они смоги продвинуться вперед благодаря применению дронов и слаженной работе подразделений.
«Благодаря мощной работе FPV-шников, которые сжигали машины на подходах... Благодаря «скидерам», которые убивали подкрепление врага... Благодаря слаженной работе АГСников и МКшников (автоматические гранатометы, — ред.), особенно вторых, мы убили их очень много и у них шансов не было», — говорится в сообщении.