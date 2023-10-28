Что почем на минской Комаровке в эти выходные? 28.10.2023, 20:15

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Яблоки удивляют ценниками.

Только покупатели успели привыкнуть к черешне и абрикосам глубокой осенью, как на Комаровском новый сюрприз − чешуйчатое кремовое яблоко со вкусом дыни и ананаса.

Подробности и цены узнали «Минск-Новости».

«Кремовое яблоко» − народное название. Видимо, официальное «Гунабана» звучит слишком сложно. Под плотной чешуей скрывается нежнейшая мякоть со вкусом «смузи из дыни и ананаса». Звучит роскошно и стоит примерно также: 30 рублей за штучку весом в 300 г.

Клюква – от 12 до 15 рублей за килограмм. На рынке ягода представлена двух видов: мелкая и нежная – лесная; более крупная и плотная по структуре − садовая. Покупатели охотнее берут именно дикую.

Все еще есть голубика по абсолютно варварским ценам – доходит до 120-150 рублей за килограмм. Малина на ее фоне выглядит куда более доступной – 25-55 за кило.

На прилавках просматриваются горки свежей октябрьской клубники. Ягода уже не такая яркая и крупная, но эти факторы ее совершенно не портят. Цена вопроса – от 12.90 до 25 рублей за килограмм. Но встречаются ценники «50 рублей/кило».

На рынке можно найти персики по 15 рублей и нектарины от 12 до 20 рублей/кило.

А вот чего много, так это фейхоа. Ароматная ягода в темно-зеленом мундире уверенно заняла свое место в осеннем ассортименте. Говорят, она очень полезная, что в первозданном виде, что перетертая с сахаром. Стоит от 16 до 35 рублей/кило.

Официально открыла сезон и хурма всех размеров и цветов. Разброс цен: от 3 до 30 рублей за килограмм. Продавец настойчиво советует «Шоколадницу» − сорт с соответствующим цветом мякоти, мол, самая сладкая. Но я рекомендую «Ромашку» − хурма, формой напоминающая тот самый цветок или мини тыкву. Вот там сладость медовая, по 10 рублей за килограмм. Хурму «Каки» или яблочную можно купить по 15 рублей/кг.

Мандарины – от 8 до 15 рублей (в среднем) и апельсины – от 6.5 до 30 рублей за килограмм.

Гранат – 5-6 рублей за кило, но есть и за 4,9, и за 35.

Яблоки периодически удивляют ценниками до 20 рублей/кг. Но это импорт. Привычные и домашние сорта куда более демократичны в ценах: от 1.5 до 8 рублей за килограмм. Груша – от 2.9 до 12 рублей/кило.

Виноград от 3.5 до 25 рублей за килограмм. Сливы – от 3.5 до 10 рублей, особо крупные – 25-35 рублей.

Из ассортимента грибов самые популярные – маслята – по 10 рублей и зеленки (и подзеленки) по 15 рублей за килограмм. Но все еще в наличии боровики: дешевые польские по 12 рублей и недешевые белые по 40-50 рублей/кило.

На овощном фронте без явных перемен. Картофель от 80 копеек до 3 рублей за кило. Свекла от рубля до трех. Можете себе представит степень моего удивления, когда я увидела цену в 25 рублей за килограмм свеклы. Золотая, что ли? Оказалось, просто отборная.

Морковь по вполне приемлемым ценам – от рубля до 3,5 за килограмм, редко попадаются варианты по 12 рублей за килограммовую кучку.

Цены на помидоры перестают радовать: в среднем по 6-10 рублей за килограмм, но все чаще попадаются цифры 12, 15, 21. Можно отыскать по 4 рубля, но их состояние оставляет желать лучшего. Кстати, верхняя граница доходит до 45 рублей за кило.

С огурцами история похожая: в среднем 6-10, но есть и за 25-35 рублей/кило. И, будем честными, большинство совсем уже не хрустящие.

Зато зелень – от простецкого укропа до претенциозного фризе – не теряет во вкусовых качествах. Цены (за 100 г) от 90 копеек до 5 рублей, местами до 15.

Васильки в конце октября – еще один повод для удивления. Довольно увесистые и пышные букетики стоят по 15 и 30 (в зависимости от объема) рублей. Продавец уверяет, что собраны в полях. Как-то подозрительно, с учетом погоды и тотального отсутствия солнца.

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