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В Беларуси набирает обороты новый способ мошенничества

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  • 28.10.2023, 20:38
  • 3,962
В Беларуси набирает обороты новый способ мошенничества

Предлагают поучаствовать в «тайной операции».

Минская милиция рассказала о новом способе мошенничества, который набирает обороты в Беларуси. По данным ГУВД Мингорисполкома, теперь мошенники звонят от имени силовиков и просят взять кредит, чтобы разоблачить сотрудников банка.

— Через мессенджер звонит неизвестный, который просит помощи в поимке преступника. Для этого нужно оформить в банке кредит, а полученные деньги — перевести на определенный расчетный счет. Но это обман, — отмечают в ГУВД. — Сотрудники правоохранительных органов и работники банков не звонят в мессенджере с просьбами оформить кредит, даже если речь о «тайной операции».

Если вам поступил подобный звонок — положите трубку.

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