Соловей: Путин умер в четверг в 20:40 12 28.10.2023, 20:46

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Российский политолог уверяет, что глава Кремля находится в холодильной камере.

Российский профессор, историк и политический аналитик Валерий Соловей настаивает на том, что Путин умер.

«Скончался в четверг 26 октября примерно в 20.40. Сейчас он находится в холодильной камере своей резиденции на Валдае», — сказал Соловей в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, после того, как Россия передала технологии Ирану, израильские врачи прекратили лечить Путина, после чего началось резкое ухудшение здоровья диктатора и несколько месяцев назад Соловей предупредили, что Путин не переживёт октябрь:

«Так это и случилось. 26 октября он скончался, перед этим у него отказало сердце, после этого он находился постоянно в реанимации. В четверг, в 20.00 по московскому времени, у него началось ухудшение. Где-то в 20.40 он скончался», — уверяет Соловей.

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