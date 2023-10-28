ЦАХАЛ нанес удары по 150 туннелям и бункерам ХАМАС 1 28.10.2023, 21:05

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Подтвердилась информация о ликвидации ряда главарей террористов.

Во время атаки в ночь с 27 на 28 октября израильские военные самолеты наносили удары по северной части Газы, поразив более 150 подземных тоннелей и бункеров террористической группировки ХАМАС, заявили израильские военные.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Взрывы от постоянных авиаударов освещали небо над городом Газа в течение нескольких часов после наступления темноты 27 октября.

Армия обороны Израиля заявила, что несколько террористов ХАМАС были убиты во время авиаударов и нескольких столкновений с войсками в Газе. Среди них руководитель так называемой авиационной группы ХАМАС Иссам Абу Рукбе.

В заявлении ЦАХАЛа и разведывательной службы говорится, что Абу Рукбе отвечал за управление беспилотными летательными аппаратами, парапланами, системами воздушного обнаружения и ПВО террористической группы.

Военные заявили, что он сыграл определенную роль в планировании и выполнении атаки ХАМАС 7 октября, руководя террористами, которые вторглись на парапланах на юг Израиля, а также в атаках беспилотников на наблюдательные посты ЦАХАЛа.

Кроме того, сообщается, что во время ночного авиаудара был убит командующий хамасовскими военно-морскими силами бригады города Газа Ратеб Абу Сахибан.

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