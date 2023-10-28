Бывший украинско-белорусский футболист Артем Милевский был в коме

Бывший украинско-белорусский футболист Артем Милевский был в коме1
- 28.10.2023, 21:14
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Ранее его госпитализировали.
В интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону бывший украинский футболист, бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев сообщил о состоянии его одноклубника по «Динамо», украинско-белорусского футболиста Артема Милевского, который попал в больницу.
Журналист спросил, что происходит с Милевским и правда ли, что он был в коме.
«Был», – подтвердил Алиев.
Он отметил, что ездил к Милевскому перед интервью с Гордоном.
«Слава богу, он поправляется, он лечится», – отметил Алиев.