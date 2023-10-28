Израиль заявил о готовности уничтожать технику Starlink, если она будет помогать ХАМАС 1 28.10.2023, 21:34

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Израильское министерство связи разрывает контракты с компанией Маска.

Министр связи Израиля Шломо Караи заявил о решении разорвать все договоры между ведомством и компанией американского миллиардера Илона Маска. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Министр выступил с осуждением решения бизнесмена дать возможность международно-признанным организациям в Газе пользоваться сетью Starlink для поддержания связи с остальным миром. Он также подчеркнул, что в случае, если сеть Маска Starlink будет помогать палестинской группировке ХАМАС со связью, израильская армия будет уничтожать оборудование Starlink всеми доступными средствами.

«Может быть, Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink», - написал Каръи.

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