На воскресенье в Беларуси прогнозируют туман и гололедицу
- 28.10.2023, 21:41
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Объявлен желтый уровень опасности.
В ночные и утренние часы 29 октября в отдельных районах Беларуси ожидается туман, на дорогах местами – гололедица. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
Завтра Беларусь окажется во влажной неустойчивой воздушной массе, в дневные часы скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Польши. Будет облачно с прояснениями, местами по стране пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью неустойчивый, днем южный, юго-западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью составит -3… +4°С, по югу страны – до +6°С, а максимальная днем – от +1°С по северу до +14°С по юго-западу Беларуси.