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Майкл Пенс выходит из президентской гонки в США

  • 28.10.2023, 21:55
  • 3,032
Майкл Пенс выходит из президентской гонки в США
Майк Пенс

Он добивался выдвижения от Республиканской партии.

Бывший американский вице-президент Майк Пенс решил приостановить участие в предвыборной гонке в США. Об этом он заявил во время выступления в Лас-Вегасе, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«После поездок по стране в последние шесть месяцев я приехал сюда, чтобы сказать: мне стало ясно, что сейчас не мое время», - отметил он.

«Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою кампанию на выборах президента», - указал Пенс. Он добивался выдвижения в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года.

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