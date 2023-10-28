Премьер Израиля: ЦАХАЛ вошел в сектор Газа 28.10.2023, 22:03

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Началась сухопутная операция.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что что израильские сухопутные силы вошли на территорию сектора Газа, чтобы ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой, сообщает BBC.

Нетаньяху отметил, что израильские сухопутные силы вошли на территорию, которую он назвал «оплотом зла» (имея в виду сектор Газа), чтобы ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой. Израильский премьер также добавил, что израильские солдаты и командиры «сейчас находятся в секторе Газа, они дислоцированы повсюду».

Он заявил, что продолжающаяся наземная операция в секторе Газа является вторым этапом войны с «очень четкими целями».

— Это будет долгая и трудная война. Мы победим. Победа будет за нами, — сказал премьер.

Он отметил, что ЦАХАЛ принимает меры предосторожности для защиты гражданского населения, и обвинил ХАМАС в совершении преступлений против человечности, поскольку, по его словам, группировка использует свой народ в качестве живого щита.

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