Правительство Израиля одобрило расширение наземной операции в Газе
- 28.10.2023, 22:22
- 1,028
Решение принято единогласно.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к СМИ вечером 28 октября, заявив, что «мы (правительство Израиля — ред.) единогласно одобрили расширение наземного вторжения».
«Наша цель единственная: победить врага-убийцу. Мы заявили «никогда снова» и повторяем: «никогда снова сейчас». У меня болело сердце, когда я встречался с семьями заложников. Я заверил их, что мы исчерпаем все возможности, чтобы вернуть их близких домой. Их плен является преступлением против человечества», — передает его слова издание Haaretz.
Премьер Израиля подчеркнул, что «те, кто обвиняет ЦАХАЛ в военных преступлениях, являются лицемерами» и призвал мирных жителей Газы эвакуироваться в южную часть сектора Газа.