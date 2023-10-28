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Правительство Израиля одобрило расширение наземной операции в Газе

  • 28.10.2023, 22:22
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Правительство Израиля одобрило расширение наземной операции в Газе

Решение принято единогласно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к СМИ вечером 28 октября, заявив, что «мы (правительство Израиля — ред.) единогласно одобрили расширение наземного вторжения».

«Наша цель единственная: победить врага-убийцу. Мы заявили «никогда снова» и повторяем: «никогда снова сейчас». У меня болело сердце, когда я встречался с семьями заложников. Я заверил их, что мы исчерпаем все возможности, чтобы вернуть их близких домой. Их плен является преступлением против человечества», — передает его слова издание Haaretz.

Премьер Израиля подчеркнул, что «те, кто обвиняет ЦАХАЛ в военных преступлениях, являются лицемерами» и призвал мирных жителей Газы эвакуироваться в южную часть сектора Газа.

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