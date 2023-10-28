Синоптик рассказал, каким будет ноябрь в Беларуси 28.10.2023, 22:45

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Температура воздуха все чаще будет отрицательной.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ рассказал, какой будет погода в следующем месяце. И судя по его словам, все довольно грустно. И холодно.

— Октябрь в этом году оказался переменчивым. Золотой осени как таковой не было. Но дней для атмосферных прогулок хватало. Можно было понежиться в солнечных лучах, а в некоторых случаях прочувствовать на себе всю прелесть мокрого снега, — говорит Рябов. — Впереди ноябрь. По прогнозам мировых прогностических центров, средняя температура воздуха в ноябре ожидается около климатической нормы и составляет от -1°C на северо-востоке до +3°C на юго-западе и по сравнению с октябрем понижается до 6 °C.

Синоптик отметил, что температура воздуха в ноябре все чаще будет отрицательной. Она будет интенсивно понижаться от первой к третьей декаде. Переход среднесуточной температуры в сторону понижения через ноль считается началом зимы. В среднем он происходит примерно в середине месяца, по юго-западу Беларуси — в третьей декаде.

— Ноябрь — это время сырой, холодной и ветреной погоды, — говорит Рябов. — Продолжительность светлого времени суток уменьшается примерно на полтора часа и к концу ноября составляет около 8 часов. Солнечные дни будут редким явлением. Месячное количество осадков предполагается выше средних многолетних значений — нас ожидает от 16 до 20 дней с осадками, которые все чаще будут выпадать в виде снега и мокрого снега в сопровождении порывистого ветра. В ночные и утренние часы при высокой влажности и слабом ветре большая вероятность туманов и гололедных явлений.

По его словам, в следующем месяце ненастные циклоны с их частыми вторжениями и быстрой сменой атмосферных процессов будут создавать условия для очень неустойчивой погоды. Ожидается возникновение экстремальных погодных явлений.

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